Безкоштовний Київ

Гроші – вічна проблема студентів, звичайно, виключаючи тих, у котрих батьки нафтові магнати, поважні міністри та міжнародні посадовці. Багато хто вважає, що без мінімального капіталу навіть «у світ» не вийдеш, не говорячи вже про інші побутові дрібнички. Ви теж так думаєте? Спішимо вас потішити, адже ви помиляєтесь.

Дозвілля студентства насамперед пов’язано з тим, що поряд з навчальним процесом і підготовкою до самостійного дорослого буття ця категорія людей, як правило, дуже добре вміє організовувати свій час, особливе місце в якому займає саме відпочинок. Дійсно, відпочивати студенти вміють. Але як розважатись у Києві на максимум за мінімум грошей? Ми із радістю розповімо.

Кафе, бари, дискотечні клуби

Такий відпочинок подобається багатьом. Хтось відвідує ці заклади рідше, а хтось може «зависати» тут увесь вільний час. Деяким подобається клубна музика, для інших – це метод познайомитися з новими людьми, треті ж просто бачать в цьому власний спосіб життя. Як і будь-яке захоплення, нічне життя вимагає й певних вкладень. Хоча і на цьому можна добренько заощадити. «Як?», – запитаєте ви. Варіантів багато. Соціальні мережі переповнені спільнотами, які інтенсивно пропагують безкоштовний відпочинок у найкращих дискотечних клубах і тусовках столиці. Варто лише внести своє ім’я у списки, і питання вирішено. Найактуальнішими такі пропозиції виступають у передсвяткові та святкові дні. Також можна скористатися можливістю отримати флаєр, зареєструвавшись на офіційному сайті того закладу, який бажаєте відвідати. Одним із чудових варіантів є отримання інформації від «Concierge Group» – унікального центру допомоги у Києві, який надає високоякісні послуги консьєрж-сервісу та лайфстайл менеджменту. Це абсолютно безкоштовна послуга, створена для поліпшення рівня обслуговування в Києві. Вона базується повністю на волонтерських засадах.

У Києві численна кількість затишних нічних клубів. Вони можуть поєднувати в собі цілі розважальні комплекси, включаючи ресторани, лаундж-бари, дискотеки, відкриті тераси, бутіки тощо. Отже, не тягни час і не проґав можливість.

«Блукання» містом

Після важкого навчального дня молодь часто вирушає на прогулянку своїми улюбленими маршрутами. Частіше за все це міські парки. «Дешево й сердито»: такий варіант не вимагає значних витрат, та й для здоров’я корисно. Що може бути краще пішохідної прогулянки зеленими алеям парку, набережною річки чи історичним місцям? Такими красотами міста-героя Києва також можна насолодитися безкоштовно. Приємно відвідати у сонячний весняний день відомий всім столичний парк «Феофанія». Пам’ятка садово- паркового мистецтва державного значення поєднує в собі неймовірну природу й сучасний ландшафтний дизайн. Там забуваєш усі проблеми і просто розслабляєшся. Прекрасне місце для проведення часу з друзями, сім’єю, коханими.

Голосіївський парк – чудове місце для пікніка або спокійної прогулянки по берегу озера. Він функціонує як парк природи і відпочинку. Кожної весни тут можна спостерігати зграї качок з маленькими каченятами, яких всі охочі із задоволенням підгодовують.

Найпопулярніше в Києві місце для проведення різних фестивалів і концертів просто неба – «Співоче поле». Тут можна спокійно погуляти, полежати на траві, почитати книгу на лавці.

Не можна оминути увагою найменший парк Києва – парк Шевченка. Водночас це і найбільш упорядкований міський парк. У ньому розміщений фонтан у формі Чорного моря, також тут багато років збираються шахісти-аматори.

Києво-Печерська Лавра – це місце, без якого неможливо уявити Київ. Це святиня православної віри. Крім величезного релігійного значення, Лавра є неповторним і величним архітектурним комплексом. На території Києво-Печерської Лаври розташовується багато музеїв і виставок. З найцікавіших – музей мініатюр і музей коштовностей.

Поділ – один з найстаріших районів Києва, який розташувався вздовж берега Дніпра. Кілька століть тому на Подолі розміщувалися ремісничі квартали і головний міський порт, куди приходили судна. На сьогодні Поділ вважається одним з найпрестижніших районів міста. Також це популярне місце для прогулянок киян і гостей міста.

Напевно, всі в дитинстві розповідали один одному різні страшилки під ковдрою, лякаючи своїх друзів, та й самі страшенно лякались. А багато хто і донині є шанувальником фільмів жахів, які дарують приголомшливі враження. Якщо ви належите до таких людей, то у вас є можливість злякатися і в реальному житті, відвідавши Кунсткамеру в Києві. Велика частина експонатів показує відвідувачам те, що відбувається з курцями і алкоголіками, тим самим мотивує людей відмовитися від шкідливих звичок і більш ретельно подбати про своїх майбутніх дітей. Крім того, в Кунсткамері існує Лабіринт привидів, проходячи який під похмуру музику, вас розважають різними страшними ефектами.

Відвідування курсів і різноманітних гуртків

Приємно дивує, що у столиці нашої України існують такі місця, де можна вивчати іноземну мову, не витрачаючи на це власних коштів.

«Speaking club» розташовано в десяти хвилинах пішки від метро «Святошин». Модераторами «Speaking club» є двоє чоловіків середніх років. Теми найчастіше досить прості і вимагають мінімальних знань в англійській для підтримки розмови. Уроки в середньому тривають не більше двох годин. Вони веселі, ненав’язливі, і найголовніше – корисні.

«Language Exchange club Kyiv» – це ще один безкоштовний розмовний клуб, де можна попрактикуватися не тільки в англійській, але й у французькій, іспанській, німецькій, польській, а також в російській та українській мовах. Час і місце зустрічі змінюється, але найчастіше це «Пузата хата» на «Контрактовій» або «Хрещатику».

«Free English discussion club». Міжнародна мережа клубів англійської мови пропонує зустрічі як у форматі розмовного клубу, так і у формі перегляду фільмів англійською.

Та не лише іноземну можна попрактикувати. За ініціативи Всеукраїнського комітету захисту української мови в Києві стартував проект курсів української мови. У рамках курсів також заплановані лекції з історії, культури, мистецтва, кіно. Тематика кожного конкретного заняття визначається побажаннями самих слухачів. Зустрічі зовсім не нагадують шкільні уроки чи студентські заняття, де викладач щось виголошує, а аудиторія слухає і занотовує.

«Знати українську мову необхідно всім українцям, навіть тим, які у повсякденному житті користуються російською. Щодо досконалості знання мови, то це поняття дещо відносне. Мало про кого можна сказати, що він знає мову досконало, більшості треба працювати над її вивченням все життя. Думаю, кожному українцю важливо вільно володіти мовою, знати основні граматичні правила, викорінювати помилки і русизми (принаймні в офіційній сфері). Грамотними важливо залишатися у будь-якій ситуації.», – впевнено стверджує координатор курсів у Києві Олена Базилівська.

Театр і кіно

І такий варіант free-відпочинку можливий, варто тільки добре пошукати. Вартість прямо пропорційна якості – це твердження, ймовірно, є одним з найбільш поширених помилок сучасної людини. Особливо, коли справа стосується культури. Самі посудіть, власники кінотеатрів показують лише ті фільми, на які піде натовп любителів попкорну, в той час, як організатори безкоштовних кіноклубів можуть крутити дійсно хороше кіно.

Сподіваємось, нам вдалося вас переконати, і ви вже плануєте, як весело, а головне – безкоштовно проведете наступні вихідні. Бажаємо успіхів!

Юлія Пампуха