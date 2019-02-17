Хмільник – цілюще місто-курорт

Мільйони українців у пошуках відпочинку та пригод вирушають у далекі міста і країни, однак мало хто знає, що цей омріяний відпочинок можна отримати й в Україні. Пропоную вам альтернативу закордонним курортам. Мальовниче містечко Хмільник, що на Вінниччині.

Хмільник – маленьке провінційне містечко. Окраса та оздоровниця Поділля. Одне з найстаріших міст країни. Перша згадка про нього датується 1362 роком. Місто зберегло багато історичних та культурних пам’яток, які неодмінно повинен побачити кожен. Гордістю та окрасою Хмільника є костел Святої Трійці, збудований у 1603 році, чотири православних церкви, зведених у період 1801-1910 років, історично-архітектурний комплекс «Замкова гора» – палац Графа Ксідо. «Замкова гора» кожного зачарує своєю незвичною архітектурою. Якщо дивитись на неї з різних боків, важко повірити, що це одна і та ж споруда. В архітектурі маєтку графа Ксідо поєднано різні стилі: з одного боку замкові стіни, з другого – класичний палац з колонами. Тому всіх, хто любить історію і хоче вдихнути запах епохи – ласкаво просимо!

Проте прославився Хмільник своїми радоновими водами, курортами та санаторіями. Саме після відкриття радонових вод у 30-х роках XX століття це місто почало завойовувати популярність та розвиватися. За словами краєзнавця Миколи Іващука, до того часу про цілющі хмільницькі води ходили лише чутки. Ніби дочка одного польського багатія роками потерпала від ревматизму. І її служниця порадила лікуватися водою з кам’яної криниці, що у лісовій гущавині за Хмільником. Сталося неймовірне – згодом дочка одужала. Але потім жадібний магнат засипав цю криницю.

Легенда була лише легендою, поки у 1934 році прямо на площі в центрі міста геологи з київської гідрогеологічної експедиції не заклали першу свердловину. Проте спочатку результат був невтішним: вода була солонуватою, каламутною та неприємною на смак. Не дивлячись на це, джерело привернуло увагу науковців. Виявилося, що хмільницька вода має складну хімічну суміш: радій, радон, калій, азот, магній, залізо, марганець, йод, натрій, хлор, бром, кобальт, вуглекислоту та гідрокарбонат. Такі родовища – єдині в Україні, за складом вони схожі на знамениту грузинську мінеральну воду Цхалтубо. 1 червня 2011 року Хмільник було визнано курортом державного значення. Зараз у місті працює близько 30 свердловин. Високий вміст радону сприяє оздоровленню нервової системи, лікуванню серцево-судинних захворювань та ревматизму.

Зараз у Хмільнику діють сім санаторіїв: «Хмільник», «Військовий», «Поділля», «Березовий гай», «Радон», «Залізничний санаторій» та «Південний Буг» – оздоровниця міністерства внутрішніх справ України.

Їхати до цього міста зручно, швидко та дешево. Україною курсує потяг «Київ – Кам’янець-Подільський», який зупиняється у Хмільнику. Усього за 40 грн можна потрапити у казку і всю дорогу (а вона займає близько 5 годин) насолоджуватися мальовничими краєвидами за вікном. Інший варіант – їхати автобусом від центрального автовокзалу, але обійдеться це вже у 90 грн.

Хмільник – місто молоді, розваг та чарівних пейзажів. Безліч чудових парків, озер та річка «Південний Буг» зачарують вас своєю красою та подарують надзвичайно свіже повітря. У місті багато клубів, кафе і розважальних центрів. Круті східці на центральній площі міста ведуть до краєзнавчого музею, який розташувався у турецькій мечеті.

Хмільник старий і молодий одночасно. Це місто творчості, місто талановитих людей, місто широких і чистих вулиць, місто зелені та здоров’я. Хмільник – окраса Поділля. І я кожному бажаю відкрити його для себе.

Катерина Чамлай