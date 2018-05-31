Краків – місто польських королів, або Zapraszamy do Polski!

Краків – місто № 1, яке варто відвідати у Польщі. Культурна столиця і туристична Мекка країни, ельдорадо заповідників і музеїв – це все про Краків. Усе, що ви хотіли знати про це дивовижне місце, – далі.

Коротка довідка

Краків – друге за величиною місто Польщі і головний туристичний центр країни. Місцева економіка живе розширенням сфери послуг, хоча промисловість і виробництво тут теж не відстає. Місто залишається культурною столицею Польщі, має сім університетів і близько двадцятьох інших вищих навчальних закладів, які роблять Краків головним центром науки й освіти в державі.

Краків і мапа

Місто розташоване на півдні Польщі на обох берегах річки Вісла. Краків стоїть на кількох пагорбах, найбільший з яких – Совінець – 384 метри заввишки.

У Кракові є п’ять природних заповідників із загальною площею близько 48,6 га. Решта території міста розташована в межах екологічного «коридору» в долині Вісли, що також оцінюється як ділянка міжнародного значення в рамках Загальноєвропейської екологічної мережі.

Постійних мешканців Кракова – всього 800 тисяч, тим часом як агломерація налічує близько 1,5 мільйона людей. Місцеве населення – здебільшого етнічно однорідне: тут люди пишаються своєю польською національністю. Утім, нині в Кракові живе багато іммігрантів з різних країн.

Що робити у Кракові?

Директор однієї зі столичних туристичних агенцій Ліна Петренко розповіла:

– Щодня у Кракові відбуваються концерти класичної музики, джазу тощо – особливо на вихідних. Місто славиться активним нічним життям, тут є сотні клубів. Є шість репертуарних театрів, а також безліч незалежних компаній, що ставлять п’єси польською мовою. Балет та інші танцювальні шоу, як правило, проводять раз на тиждень або навіть рідше. Також у Кракові є 36 музеїв, включаючи окремі філії. Серед відомих пам’яток за межами міста – соляна шахта у Величці, Татранські гори, історичне місто Ченстохова, колишній нацистський концтабір в Освенцімі тощо.

Чим їздити?

У Кракові – щільна мережа трамвайних і автобусних маршрутів. Працюють як муніципальна компанія, так і приватні оператори мікроавтобусів. Місцеві поїзди пов’язують деякі з передмість.

Велику частину історичного району міста перетворили на пішохідну зону з рикшами й конями.

Цікаво, що туристи можуть побачити, як пересувалися краків’яни раніше: історичні транспортні засоби можна розглянути в Музеї містобудування в районі Казимеж. Тут зібрані старі трамваї, автомобілі й автобуси.

Доїхати поїздом до Кракова можна з більшості польських міст. Як і навпаки. Потяги до Варшави вирушають щогодини. Міжнародні напрямки включають Берлін, Будапешт, Прагу, Гамбург, Львів, Київ та Одесу. Головний залізничний вокзал – неподалік від Старого міста. Сюди завжди зручно доїхати громадським транспортом.

Аеропорт Краків-Баліце розташований за 11 кілометрів на захід від міста. Прямі потяги долають маршрут «вокзал–аеропорт» за 15 хвилин. Річну потужність летовища оцінюють в 1,3 мільйона пасажирів. Це – другий за величиною аеропорт у Польщі: він здійснює 15 відсотків усіх пасажирських перевезень країни. Сьогодні аеропорт пропонує 59 з’єднань і має два термінали: міжнародний і національний.

Що їсти?

Місто може похвалитися кількома сотнями ресторанів і понад тисячею інших закладів харчування: від фаст-фуду до суші-барів. Найкращі ресторани Кракова зосереджені в історичному центрі Старого міста, а також неподалік від району Казимеж. У меню – переважно національна кухня.

Традиційна польська кухня – збір страв з усього світу, адже країна, розташована на перехресті Східної і Західної Європи, зазнала впливу багатьох культур. У різні часи її населяли купці, солдати, шляхта; представники різних етносів та культур – і кожен приносив щось своє до традицій приготування їжі.

Традиційна кухня – це величезна кількість польських трав і екзотичних спецій. Оскільки улюбленою польською справою було полювання, дуже популярні тут страви з дичини. Також славляться дикі гриби. А вишукані страви з морепродуктів тут витіснили прості прісноводні риба й раки.

Сьогодні Краків – сучасне місто, що швидко розвивається. Тут традиції корінних жителів змішуються зі студентським авангардом. Проте, завдяки великій кількості чудово збережених пам’яток, місто ніколи не втрачало своєї величі. Краків просто чарівний. І його точно варто відвідати!

Ліана Буряк