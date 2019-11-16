Ніяких Мальдів! Їдемо до Болгарії

Море, сонце, пляж — заїжджена тема? Скоріше класика, адже хто відмовиться поніжитися на сонечку, коли навколо золоті піски та солоне морське повітря. Звучить справді добре, чи не так? Мабуть, зараз Ви подумали про якісь захмарно дорогі й далекі острови, але казка ближче, ніж Вам здається.

Болгарія — близька та знайома нам країна. Те ж Чорне море, та ж природа… Здавалося б, навіщо їхати так далеко, якщо в Україні вистачає своїх курортів? Але у цій країні є дещо особливе. Біля самого моря знаходиться невеличке містечко Святий Влас, відносно молодий курорт Болгарії, тихий і затишний. Тому якщо Ви втомилися від переповнених пляжів, то Вам однозначно туди.

Інфраструктура

Місто знаходиться на схилі гори, більшість готелів розташовані у першій і другій берегових лініях, а ось до центру міста доведеться йти під круту гору. Але не лякайтеся, у Болгарії дуже смачна їжа, тому невеличка зарядка вам точно не завадить. Центр міста — це в основному ресторани, на головній площі є великий фонтан, біля якого приємно посидіти у спекотну погоду. Всі вулички заповнені магазинами одягу. За декілька прогулянок можна обійти містечко повністю. Але Светий Влас відомий пляжами, а не інфраструктурою, саме заради них сюди й варто їхати.

І хоча тут нема молодіжних закладів, це зовсім не означає, що це місто для пенсіонерів. Зовсім поруч знаходиться популярний клубний курорт Сонячний Берег, найбільший на узбережжі Болгарії, доїхати до якого можна автобусом за 15-20 хвилин, а ще туди можна дістатися морем: так у додаток до веселого вечора Ви зможете ще й насолодитися краєвидами. Тому молоді однозначно є де розважитися. Перевага цього місця саме у тому, що Ви можете веселитися на повну у будь-який час, але коли набридне, то шум навколо не буде заважати, й Вам не доведеться спати під вібрації клубної музики. Дістатися додому дуже просто: автобуси їздять цілодобово. Також можна скооперуватися з іншими відпочивальниками та замовити автобус-таксі, що вийде трохи дорожче, але комфортніше і безпечніше.

Коли ж набридне нічне життя, то відновити внутрішній дзен можна на екскурсії у місто Несебир, сповна насолодившись його давньою архітектурою. Несебир також знаходиться зовсім поруч: 20 хвилин автобусом. Можна поїхати самостійно, але будь-який готель обов’язково запропонує вам таку екскурсію.

Пляж

Пляжі чисті, просторі й, головне, не переповнені туристами. Що може бути краще? Тут Ви не почуєте головну «окрасу» Чорноморського узбережжя в Україні: «Сочная горячая кукуруза» і «Трубочки со згущонкой». Такий стихійний продаж тут заборонений.

Якщо Ваш готель не має власного виходу до пляжу, то орендувати парасольки та шезлонги буде досить проблематично, адже у місті практично відсутні громадські пляжі. Найпростіше буде заплатити іншому готелю за вхід на приватний пляж і безкоштовно отримати в оренду усе, що потрібно.

Вночі перебувати на пляжах не заборонено. Навпаки, саме тут можна натрапити на невеликі вечірки біля вогню, які ми звикли бачити лише в американських фільмах.

Де смачно?

Це справді тихе місто, і тому тут абсолютно відсутні нічні клуби та метушливі бари. Можливо, прозвучить вкрай романтично, але місто ніби просочене спокоєм. Це наче маленька Франція на узбережжі Чорного моря.

На відпочинку ми часто дозволяємо собі їсти усе, що заманеться. Якщо Вам хочеться дієтичного харчування, то навряд ця країна для Вас. Болгарська кухня дуже схожа на грузинську чи вірменську: багато м’яса, страви досить жирні, з великою кількістю спецій.

Радимо не нехтувати вуличною їжею, адже тут вона справді смачна. Також майже на кожному кроці можна купити свіжі фрукти, фреші та морозиво.

З ресторанів варто відвідати Vodopadi. Це заклад болгарської кухні, і там просто неймовірно смачно. Особливо радимо спробувати вино їх власного виробництва.

Також у самому центрі міста знаходиться невеличке Інтернет-кафе у стилі техно. Якщо Ви у пошуках освіжного смузі, то Вам однозначно туди.

У Светому Власі знайдуться ресторанчики на будь-який гаманець: від бюджетних піцерій до досить дорогих ресторанів середземноморської кухні. Як і у багатьох курортних містах, меню більшості ресторанів розташовані прямо перед входом, і Ви зможете з легкістю обрати те, що підходить саме Вам. Тому голодними залишитись Вам не вдасться.

Звісно, такий відпочинок підходить далеко не усім. Тут немає грандіозних пам’яток архітектури, пафосних клубів чи екстремальних атракціонів. Якщо Ви шукаєте яскравих вражень, то Вам однозначно буде тут нудно. Але у цього містечка є своя романтика. Якщо Ви втомилися від метушні великого міста, то сюди варто приїхати хоча б раз у житті.

Ілона Ківва