Сувора правда про пошук житла в Австралії

Австралія – це країна мрії, яка розташована на окремому материку і розвивається сама по собі. Там ніколи не було воєн, політичних переворотів, економіка завжди на високому рівні, кожного року великий потік туристів та просто неймовірна краса природи. А чи знали ви, що там для гостей країни не все так ідеально, як виявляється на перший погляд? Адже практично кожен, хто приїжджає в Австралію на постійне місце проживання, стикається з проблемою пошуку житла.

Коли з України дивишся сайти з оренди квартир, то, здається, що вибір великий. Насправді ж ситуація виявляється куди драматичніше. Як правило, всі новоприбулі зупиняються або у друзів, або знімають готель на пару тижнів, або намагаються знайти квартиру. Пошук починається з перегляду місцевих сайтів, основний www.realestate.com.au. Всі агентства нерухомості намагаються розміщати свої пропозиції не тільки на власних сайтах, але й на цьому ресурсі, тому часто сервіс інтегрований і оголошення відповідно дубльовані.

Оператор туристичного агентства «Anex Tour» в Києві Ольга Комаришин розповіла про першочергові проблеми з приводу пошуку довготривалого житла в Сіднеї:

«У Сіднеї зняти квартиру на пряму, домовившись з господарем – практично неможливо. Виявляється, це справа не з легких. Вся оренда йде через агентства, яких в Сіднеї просто величезна кількість. Зайшовши на сайт, ви можете відфільтрувати пошук за ціною, районом, кімнатами і так далі, потім починаєте перегляд варіантів. Там же буде вказано час інспекції квартири, часто це не більше 10-15 хвилин на тиждень, зазвичай по суботах. Коли приходиш на перегляд, то спочатку дивуєшся, що разом з вами можуть прийти ще 40 осіб, всі походили, подивилися, взяли анкету. Останнім часом стало модно ще перед приходом спочатку реєструватися онлайн на сайті агентства, вони так телефони та імейли збирають. Після перегляду на вподобані варіанти вам доведеться заповнювати документи. Але ось тут і починається найцікавіше: у список документів часто входять рекомендація з минулого місця житла, де ви орендували квартиру не менше 6-12 місяців, виписка з банківського рахунку, в якій буде вказано чи ви регулярно платили за минуле житло, зазначення місць роботи і зарплати в Сіднеї , копію водійського посвідчення, телефони 2-4 друзів в Сіднеї, які могли б за вас поручитися і так далі. Відчуття, що тобі здають як мінімум Оперу Хаус. До речі, якщо у вас є діти, то це ще може трохи ускладнити ситуацію, оскільки власники квартир не люблять сімейних з дітьми».

Загалом, виходячи з вищенаведеного, виникають кілька варіантів як підвищити свої шанси на хорошу квартиру. Перше, це принести всі папери в офіс агентства якомога раніше, оскільки відправлені по імейлу документи часто лінуються роздруковувати, якщо забагато бажаючих. Далі, можна запропонувати заплатити відразу за 3-6 місяців наперед, а не за кожен тиждень. Ще можна запропонувати платити на 10-20 доларів більше, ніж вказано в оголошенні. Адже агенти працюють за комісію від оренди, так що гроші часто стимулюють вирішення питання на вашу користь.

В Європі гуртожитки вдвічі дешевші ніж в Австралії

Гуртожитки в Австралії схожі на такі ж як у Європі за умовами, хоча коштують набагато дорожче. Це пояснюється тим, що у австралійських гуртожитках надається безкоштовне харчування. Але є й такі місця, де можна готувати їжу самостійно, що означає суттєву економію. Рівень цін на гуртожитки, починаючи з найнижчих, за ціною від 20 до 25 доларів за ніч. Важко знайти що-небудь дешевше, особливо у великих містах. Такий варіант дозволяє заощадити близько 100-120 доларів на тиждень. Важливо відзначити, що ціни змінюються в залежності від географічного району Австралії. У таких туристичних районах як Байрон-Бей-Біч, важко знайти щось дешевше ніж 40 доларів за ніч. Однак, якщо перейдемо на західне узбережжя, площа Перт дешевше. Вартість оренди житла в містах коштує дорожче, ніж в Іспанії.

Ідеї економної оренди будинків

Номер у Мельбурні, в спільному домі може коштувати від 120 доларів у тиждень до 350 євро на місяць, в районі приблизно в семи милях від центру міста. Є можливість жити комфортабельно, недалеко від центру міста за півціни, але при цьому ви відразу можете відмовитися від конфіденційності вашої власної кімнаті. Якщо у вас є можливість орендувати весь будинок або квартиру на кілька людей, це прекрасна ідея, вона дає можливість отримати житло за 100 доларів в тиждень, в пристойному будинку в районі більш-менш недалеко від центру. Якщо ви плануєте довгострокову оренду, то такий варіант найбільш прийнятний, але ризикований. Вам доведеться шукати суборендарів або оплачувати всю оренду самостійно впродовж тривалого часу. Звичайно, завжди враховуйте, що ви зможете знайти варіанти набагато кращі, ціни носять лише орієнтовний характер.

В країні захмарної краси – захмарні ціни

Австралія давно славиться своєю екзотичною природою, спекотним кліматом, великими пляжами, а також чаруючою інфраструктурою. Тому тут буде дорого не лише житло, а практично все. Починаючи від ціни за квитки, харчування, одяг, розваги – все це, як кажуть, обійдеться вам у копієчку. Адже ціни тут вдвічі вищі, ніж в Європі. Тому не кожен може дозволити собі таку розкіш. Але потрібно вірити у себе і у свої можливості, адже давно відома приказка, що мрії здійснюються, є реальністю!

Биркун Аліна