Топ-5 дивних заборон в ОАЕ

Кожен мріє хоч раз побувати в Еміратах. Дивовижна футуристична архітектура, розкішні пляжі та безліч розваг – як тут не купити путівку?! Але є й інший бік медалі: надто суворі правила й заборони. На перший погляд невинний жарт тут може обернутися арештом та депортацією. Яких звичних для України речей не можна робити в ОАЕ?

Коли мова заходить про цю мусульманську країну, на думку одразу спадають стереотипні образи хмарочосів, шейхів, нафти та величезної кількості грошей. Воно й не дивно. Емірати славляться тим, що дуже швидко розбагатіли.

Одного спекотного дня шейх Заїд, що мав щасливу вдачу, знайшов нафту, об’єднав усі емірати в одну країну і створив для колишніх бедуїнів такі умови життя, що наразі їм заздрить увесь світ.

Шейх Заїд взагалі був дуже прогресивною людиною. Об’єднавши народи, що колись ворогували між собою, він видав кожному по 400 тисяч доларів, так би мовити, для старту. З розвитком країни збільшувалися й пільги для мешканців. Завів сім’ю – отримай власний будинок і живи без батьків. Народилася дитина – отримуй гроші. Одружився – отримуй гроші. Хочеш вчитися – навчайся безкоштовно в будь-якому університеті світу. Куди там українцям з прожитковим мінімумом у 1200 грн!

Загалом корінних еміратців менше мільйона. Інші мешканці (близько шести мільйонів) – це емігранти та заробітчани з сусідніх країн, які приїхали сюди в пошуках щасливої долі (і знайшли її!). Звичайно, ніхто з них не має такої кількості пільг, як еміратці – а отримати громадянство цієї країни дуже складно. Окрім того, емігрантів обкладають високими податками, а заробітні плати в них набагато менші, ніж у корінних мешканців. Але й живуть вони не так, як українці за кордоном.

Ця країна унікальна в своєму роді, адже її збудували в пустелі, де не було нічого – ні води, ні ґрунтів, а про електрику та мінімальну інфраструктуру взагалі не йшлося. Тепер там, де раніше блукали змучені спекою бедуїни, захоплено прогулюються туристи, споглядаючи неймовірні урбаністичні краєвиди.

Звичайно, ця дивовижна країна дедалі більше приваблює туристів. Тут можна знайти все: від єдиного в світі семизіркового готелю – до екстремальної екзотичної відпустки серед бедуїнів у пустелі.

Та, окрім насолоди, на туристів чекають суворі правила. Їх невиконання загрожує арештом, депортацією чи навіть ув’язненням. Отже, щоб не втрапити в халепу, пропоную познайомитися з тутешніми законами завчасно. До вашої уваги – топ-5 найдивніших для українського туриста заборон в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Правило 1. Не фотографувати місцевих жінок

Тут панує суворий іслам, і жінки повністю підпорядковуються чоловікам. Їхня роль – стежити за благополуччям у родині, виховувати дітей та пестити своїх чоловіків. Останні ж пильно слідкують за тим, щоб дружини виконували ці правила. Жінкам не можна показувати свою вроду іншим чоловікам, спілкуватися з ними без дозволу та з’являтися у громадських місцях без паранджі.

Туристам суворо забороняють фотографувати жінок, адже це розцінюється як образа. Покарання за такий «проступок» – штраф, арешт на три доби або навіть депортація! Таким чином жінки в цій країні прирівнюються до державних споруд, військових баз, промислових будівель, аеропортів та обійсть шейхів, які теж фотографувати заборонено. Можна фотографувати чоловіків, але тільки з їхнього особистого дозволу. Тому будьте уважними, коли робите фотографії для близьких та друзів.

Окрім того, що жінок не можна фотографувати, їх не можна пильно та довго розглядати, адже це теж вважається образою честі та гідності жінки. Також ніколи не намагайтеся залицятися до мусульманської жінки або робити жести, які можна розцінити як залицяння. Якщо ж ви все-таки образили дружину шейха, штрафом і арештом справа не закінчиться. Адже сердитий мусульманин – пряма загроза для життя недосвідчених або просто занадто самовпевнених туристів.

Правило 2. Не смітити

Вулиці в Еміратах дуже чисті: за цим уважно слідкують двірники та міліція. Тим часом, як в Україні прохання не смітити ігнорує і старий і малий, еміратці не дозволяють ним нехтувати. Якщо ви не маєте здібностей у баскетболі і не влучили в урну – не лінуйтеся підняти сміття і донести його до законного місця призначення.

Правило 3. Не сперечатися з міліцією

Як часто ви сперечається з представниками правоохоронних органів? Якщо полюбляєте цю справу – вирушаючи до Еміратів, залиште свій гонор удома. У цій країні треба бути толерантним, чесним та справедливим. Якщо вас спіймала міліція і в чомусь звинувачує, не починайте агресивно доводити протилежне. У жодному разі не підвищуйте голосу, не кричіть, не лайтеся та не ображайте правоохоронні органи (до речі, ця заборона стосується всіх місцевих мешканців). І запам’ятайте: НІКОЛИ не намагайтеся дати міліції хабаря – це може призвести до невиправних наслідків. У будь-якій незрозумілій ситуації звертайтеся до посольства. Не намагайтеся вирішити проблему самотужки.

Правило 4. Не шокувати публіку

Консервативність еміратців можна порівняти з манірністю вікторіанської Англії.

За законами країни, чоловіку і жінці суворо заборонено цілуватися, занадто палко обійматися та щільно притискатися один до одного у громадських місцях. Також парі, яка не перебуває в законному шлюбі, не можна ночувати в одному номері готелю (останнім часом заклади почали закривати очі на цивільні шлюби).

Якщо поведінка туриста буде розцінена як непристойна, будь-який місцевий може зробити зауваження. Еміратці мають право одразу звернутися до правоохоронних органів з проханням заарештувати вас за неприйнятну поведінку – і, повірте, останні їм не відмовлять.

Також в Еміратах існує заборона щодо зовнішнього вигляду мандрівниць. Не варто забувати, що ви перебуваєте в мусульманській країни з дуже суворими поглядами. Звичайно, ніхто нікого не змушує вдягати паранджу, але варто дотримуватися певних правил. Жінки не мають права засмагати топлес, виходити за межі готелю з відкритими плечима, декольте чи в надто короткій спідниці. Також не можна носити одяг з образливими написами сексуального та антимусульманського характеру. Тож ретельно відбирайте речі, які кладете у валізу.

Правило 5. Не зловживати алкоголем

Який же відпочинок без чарки міцного напою після вечері? А ось такий. В Еміратах суворо заборонено зловживати алкоголем. Якщо ви трохи «перебрали» в барі або ресторані, не варто влаштовувати свято на п’яну голову. Намагайтеся мовчки вийти, викликати таксі і повернутися в номер готелю. Утримуйтеся від керування автомобілем у нетверезому стані. Не можна вживати спиртні напої у громадських місцях, пропонувати або дарувати алкоголь мусульманам, розмовляти з мусульманами в нетверезому стані – усі ці дії можуть призвести до штрафу, арешту або депортації. Окрім цього, будь-який місцевий мешканець, відчувши від вас запах алкоголю, може звернутися до міліції (адже ви образили його нюх!). У деяких еміратах, наприклад, у Шарджі, діє сухий закон: вживання алкогольних напоїв повністю заборонено. Перевозити алкоголь з одного емірату в інший не дозволяють, адже це можна класифікувати як контрабанду.

До того ж, в Арабських Еміратах повністю заборонені казино, проституція та наркотики. За вживання наркотиків вам світить тюрма, а за ввезення – смертна кара. Також діють обмеження на тютюнопаління в громадських місцях та на вулицях. Цигарку можна скурити тільки в спеціально облаштованому для цього місці.

Загалом відпочинок в Об’єднаних Арабських Еміратах може бути райським, але за умови виконання перелічених правил. Адже немає нічого важкого в тому, щоб проявити повагу до країни, де ви відпочиваєте. Та не варто забувати, що під час відпустки можна робити все, що заманеться (ну майже:)).

Вероніка Михальська