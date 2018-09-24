Власний блог – не тільки цікаве хобі, а й можливість непогано підзаробити. Дедалі популярнішим стає ведення каналів на YouTube, або влогів. Ми з’ясуємо, що потрібно для відомого та успішного відеоблогу. Давно мріяли стати знаменитим, але не знаєте, з чого почати? Тоді ця стаття – для вас!

На старт…

З чого почати? Спершу – усвідомити, що вам доведеться жити з камерою в руках, постійно розмовляти з об’єктивом, записувати себе і оточуючих. Зазвичай перехожі дивитимуться на вас із підозрою, не розуміючи, навіщо ви це робите. Якщо косі погляди вас не зупиняють – ходімо далі.

Вам знадобиться камера з хорошою якістю зйомки. Краще обрати компактний варіант: з габаритною дзеркалкою буде незручно ходити, а зображення на відео гойдатиметься. Гарним варіантом будуть камери GoPro та Xiaomi: вони компактні, легкі, прості у користуванні; їх не так просто пошкодити. Якщо перша камера дорога, друга – досить бюджетна. Може підійти й ваш сучасний смартфон, якщо той добре знімає.

Для чіткого звуку вам знадобиться мікрофон. Під час зйомки на вулиці пристрій ловитиме шуми, гуркіт автомобілів, голоси перехожих: ваш голос може загубитися на фоні всіх інших шумів. Сучасний глядач дуже вибагливий у цьому плані – погодьтеся, що ви самі не стали б дивитися неякісне відео.

Найважливіший етап – створення каналу, куди ви заливатимете свої відео. У цьому допоможе YouTube. Зареєструватися на ресурсі дуже просто: ви впораєтеся за десять хвилин.

Перш ніж перейти до зйомок, не полінуйтеся вивчити всі особливості цього відеохостингу. Варто почати з авторського права, якщо ви вирішите вставляти у свої відео фрагменти фільмів або музику. Також вивчіть своїх конкурентів: що вони записують, на які теми розмовляють. Краще знімати те, чого на ресурсі ще немає.

Дотримавшись цих порад, можна визначити тему влогу і почати записувати.

Знімати цікаво

У інтерв’ю журналу Pink відома блогерка Маша Тимошенко розповіла про те, як вона починала свій шлях.

– Мені не довелося опановувати якісь особливі навички, щоб стати блогером. Фактично, все, що потрібно – вміти красиво знімати та монтувати відео. Коли я тільки починала, в мене був комп’ютер на базі Windows. Я редагувала відео у програмі Sony Vegas Pro. Це доволі складна програма, і мені доводилося докладати чималих зусиль, щоб отримати гарну картинку.

Кожен популярний влогер підходить до вибору теми дуже відповідально. Вона має бути і цікавою, і унікальною – ви мусите розповісти і зняти те, про що ніхто ще не додумався говорити.

Однак є ті, хто просто вмикає камеру і розповідає про свої справи: куди йде, що бачить навколо, що планує. Словом – «що бачу, те й співаю». Зараз людям цікавіше дивитися на людей, їхній спосіб життя, слухати думки і починати наслідувати. Але навіть до такого способу зйомки потрібно готуватися, щоб мати що сказати.

Посміхайтеся в кадрі, будьте позитивними, старайтеся жартувати – навіть якщо говорите про серйозні речі. Слідкуйте за інтонацією, щоб вона була не монотонною. Тембр голосу також важливий:

Блогер має знати, про що знімає. Не варто розповідати про моду, якщо ця тема для вас нова.

Секрет успіху більшості блогерів – бути цікавим як особистість. Утім, цікава людина – не завжди та, що знає фізику, лірику і п’ять мов на додачу. Просто знайдіть у собі «родзинку», що приваблюватиме аудиторію.

Щоб на вас підписувалися, варто викладати влоги досить часто. Підтримуйте динаміку і не дозволяйте забути про себе.

– Я створюю відео для свого каналу один раз на тиждень. Це дуже складна робота. Можна знімати п’ятихвилинний ролик півдня: я просто стою у себе в кімнаті і записую монолог. Потім настає черга монтування. Це найскладніше, адже тут важливий кожен кадр і кожна заставка. Усе має бути правильно. Коли одного разу робиш усе ідеально, а наступного помиляєшся – така помилка може коштувати підписників. Зараз аудиторія дуже вибаглива, – ділиться своїми думками відеоблогер Діма.

Монтувати легко?

Хто не пробував монтувати – впевнений у простоті цієї справи. Взявшись до роботи, новачки стикаються з купою підводних каменів. Один неправильний клік – і можна все видалити. Коли «наб’єш руку», це стає простою простіше.

Найоптимальніші програми для монтування – Sonny Vegas Pro, VideoPad Video Editor, Adobe Premier Pro та стандартна Movie Video Maker. Ці програми – доволі легкі в навчанні та користуванні.

Монтування може забрати багато часу. Будьте готові до безсонної ночі, якщо хочете запостити відео якнайшвидше після зйомки. Звичайно, не забувайте про артвставки, приємну музику і ефекти.

Зустрічайте нове відео!

Коли уже все змонтовано – час заливати у YouTube!

Пам’ятайте: що більше хештегів в описі ви поставите, то популярнішим буде відео. Можна використовувати будь-які слова, пов’язані з темою. Пишіть усе, що спадає на думку. Ці записи будете бачити тільки ви, а відео спливатиме щоразу, коли хтось напише одне із вказаних вами слів.

Головне – заголовок. Він має бути яскравим і, звісно, стосуватися теми. Краще обрати простий, але такий, що запам’ятовується – так буде легше повторно знайти ваше відео.

Отже, ви завантажили своє перше відео на YouTube. Тепер варто почати просувати свою сторінку. Можна почати зі своїх акаунтів у соцмережах. Друзі, які підписані на вас, зацікавляться вашим відео. Запропонуйте співпрацю групам, спорідненим за тематикою вашого влогу.

Не думайте, що одразу посипляться тисячі лайків та коментарів. Будьте готові до негативних відгуків. Завжди з’явиться той, кому ви не сподобаєтеся. Навіть якщо все ідеально.

Що б не казали, продовжуйте займатися своєю справою, відшліфовуйте навички, відпрацьовуйте техніку розмови і будьте впевнені: все вийде!

В тому самому інтерв’ю Маша Тимошенко зазначила:

– Блог мені дуже допоміг: він зробив моє життя більш яскравим та різноманітним. Наприклад, коли я знаю, що зніматиму влог, то планую день більш насичено. Постійно думаю: що робити? Куди йти? Може, в кіно? Або в парк? Чи на виставку?

Отже, ведення блогів може підійти для тих, хто хоче якось урізноманітнити своє життя, додати кольору і нових ноток у свої будні.

Зоряна Сащук