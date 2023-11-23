Дзвіницю Києво-Печерської лаври відкрили для туристів

Велика лаврська дзвіниця, яка тривалий час була закрита на реставрацію, але наразі знову доступна для відвідування. Роботи з відновлення пам’ятки тривали з 2012 року і завершилися цьогоріччя.

Після тридцятирічної перерви, туристи знову можуть піднятися на верхівку Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври. Реконструкція верхніх ярусів дзвіниці завершилася, і тепер кожен охочий може помилуватися панорамою Києва з висоти 60 метрів.

Хочу вам трішки розповісти про цю прекрасну пам’ятку нашої столиці , яка входить до списку 7 чудес України. Лаврська дзвіниця – це велична споруда, яка височіє над Києво-Печерською лаврою. Вона є найвищою церковною спорудою в місті, її висота становить 96,5 метра. Дзвіниця є восьмигранною 4-поверховою вежею, що складається з архіву, бібліотеки, дзвіниці та годинника.

Щоб піднятися на верхівку дзвіниці, потрібно подолати 374 сходинки. Звідти відкривається чудовий вид на місто. Дзвіниця є одним із найвідоміших символів Києва та обов’язковим пунктом для відвідування всіх туристів.

Ось деякі додаткові деталі про дзвіницю:

-Вона була побудована в 1731-1744 роках за проектом архітектора Йогана Готфріда Шаделя.

-На дзвіниці встановлено 13 дзвонів, найбільший з яких важить 10 тон.

-Дзвіниця є пам’яткою архітектури національного значення.

Наразі самостійне відвідування четвертого ярусу Великої лаврської дзвіниці становить 250 гривень. Огляд третього ярусу входить у вартість загальної екскурсії. Планується розробити окрему екскурсійну програму, присвячену дзвіницям Лаври, яка також включатиме підйом на верхівку Великої дзвіниці.

Не пропустіть можливість провести ці осінні або навіть сніжно-зимові вихідні з користю та зробити незабутні світлини, які стануть окрасою ваших соціальних мереж.

Корінна Дар’я

Головне фото: unian.ua