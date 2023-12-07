Створи святковий настрій в “Зимовій країні” на ВДНГ

Зима – це час, коли хочеться відчути святковий настрій. А де це зробити краще, ніж у «Зимовій країні» на ВДНГ? Тут є все, щоб ви занурилися в атмосферу свята.

Де можна знайти святковий настрій? Куди можна вирушити у вихідні з родиною? Як провести активний вікенд із друзями? Які місця підходять для дітей на Різдво? А куди можна запросити кохану людину на романтичну зустріч взимку? Всі ці дилеми можна вирішити, відвідавши “Зимову Країну” на ВДНГ.

Святковий сезон починається в Експоцентрі з 9 грудня. Відвідувачів чекає близько 20 тематичних локацій, серед яких є нові резиденти.

Ковзанка, Центральна площа ВДНГ

Такий вид відпочинку підійде: родинам з дітками , молоді , закоханим парам

Вартість: від 350 грн

Опис локації: Одна з найпопулярніших зимових локацій ВДНГ просто неба. Ковзанка має площу понад 2500 кв. м. Тут є комфортні роздягальні, льодова доріжка навколо фонтану та комфортні трибуни для глядачів.Цьогоріч у центрі ковзанки встановили неонову ялинку, а згори локацію підсвітили сотнями яскравих вогнів. Це зробило ковзанку ще більш романтичною.

Оренда ковзанів:Ковзани можна орендувати на місці (прокат входить у вартість відвідування) або ж приходити зі своїми.

Резеденція Санти , павільйон №9

Такий вид відпочинку підійде: родинам з маленькими дітками, які щиро вірять в казку.

Вартість: 390 грн.

У Резиденції Санти на ВДНГ ви зможете познайомитися з ельфами, зустрітися з Санта Клаусом, насолодитися атмосферою свята, надіслати листа Санті.

Загалом, Резиденція Санти на ВДНГ – це чудове місце для того, щоб відчути справжній різдвяний настрій. Тут кожен знайде щось для себе.

Рекомендації:

• Якщо ви хочете зробити для дитини незабутній сюрприз, заздалегідь замовте зустріч з Сантою.

• Якщо ви хочете зняти різдвяний контент, у Резиденції Санти є все необхідне для цього: красиві декорації, яскраве освітлення та доброзичлива атмосфера.

ILLUMINARIUM-магія світла, біля Оранжереї

Такий вид відпочинку підійде: любитемям різдвяних фото та відеоконтенту, компанії друзів, закоханим парам, родинам з дітками.

Вартість: 150 грн. безкоштовний вхід діткам до 7 років.

ILLUMINARIUM – це ілюмінований парк металевих інсталяцій з LED-підсвіткою. Тут ви знайдете:

• Казкових тварин та міфічних персонажів

• Чарівні дерева та цікаві абстракції

• Ілюміноване пшеничне поле площею 100 кв. м

Для найменших у вихідні передбачено святкові квести та ігри.

Різдвяна Фабрика Мрій, павільйон №2

Такий вид відпочинку підійде: усім, хто хоче зануритися в казкову атмосферу.

Вартість: 350 грн.

Різдвяна Фабрика Мрій – це чарівна мануфактура ельфів, де ви зможете:

• Дізнатися про те, як виготовляються різдвяні прикраси

• Навчитися здійснювати свої мрії

• Відчути атмосферу справжнього різдвяного дива

Наприкінці екскурсії кожен гість отримає власну магічну кульку для новорічної ялинки.

Загалом, Різдвяна Фабрика Мрій – це чудове місце для того, щоб відчути справжній різдвяний настрій та зробити незабутні фото та відео. Тут кожен знайде щось для себе.

Корінна Дарʼя

Головне фото:kiev.vgorode