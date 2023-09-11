Форелева Україна: рейтинговий список для риболовлі

Ловля форелі – одне із найулюбленіших та розповсюдженіших занять, під час відпочинку в Закарпатті. Це вид розваг, який приносить задоволення, не зважаючи на вік та стать, пори року чи професіоналізм. Тож у цій статі розберемося де зловити форель в Україні.

Цей вид риболовлі дещо специфічний. Турист має розуміти кілька речей.

По-перше, форель прискіплива до чистоти. Вона водиться лише в чистих та холодних водоймах. Тому зрозуміло, що форель варто шукати – в гірських річках, крижаних озерах або в річках.

По-друге, варто все ж врахувати сезон. Хоча форель і ловиться в різні пори року, та все ж найкращий період для ловлі риби припадає на весняно-осінній.

І наостанок пам’ятайте, що форель – це риба, яка частенько обирає місце проживання із швидкою течією. Отже, враховуючи всі ці аспекти переходимо до локацій, де ви зустрінетеся віч на віч з фореллю.

Воєводино

Воєводино – прекрасні пейзажі, незабутній релакс, місце, де можна від душі половити та посмажити екологічно вирощену форель. Цікавим додатком до цього всього є власне приготування впійманої риби.

Комплекс пропонує три варіанти: перший – забрати рибу та приготувати самому, другий варіант – посмажити на пательні та третій – приготувати улов на вогні із карпатськими травами за особливим рецептом.

Додам, що у Воєводино ви можете спробувати смачний копчений делікатес із знаменитої форелі.

Фото: resoort Voevodyno

Форелеве господарство “Ждимир”

Ще одне місце, яке відоме полюванням на форель – ціле форелеве господарство “Ждимир”. Розташоване в Свалявському районі, селі Вовчий, урочище Ждимир, 2.

Приїхавши сюди, відразу занурюєшся в інший світ. Місцеві це місце називають – місцем сили. А ще це одне з найвідоміших місць зеленого туризму. Тут налічується 18 ставків з проточною водою, де і вирощується форель. Зазначу, якщо ви любитель найкрасивіших заходів сонця, риболовлі та гірський фанат. Тоді вам точно в Ждимир.

До речі, на території ви також можете відвідати кафе, погуляти територією, порибалити від душі, та посмакувати смаччною фореллю. У цьому місці ви зможете впіймати: форель звичайну, райдужну форель та річкову.

Фото: iGotoTravel.com

Жденієво “Смерековий двір”

На останок, пропоную зануритися в глибину форелі до «Смерекового двору», що знаходиться в Жденієво, у Воловецькому районі. Тут же ви побачите живописну природу, зможете попити цілющої води та подихати найсвіжішим повітрям.

Родзинкою цього комплексу є ловля форелі, без нудьги. Саме в цьому місці ви впіймаєте золоту рибку вдачі. Кажуть, що для того, щоб зловити фрель вам знадобиться до 5 хвилин часу. І вона у вас на гачку. Спійману ж рибу, ви зможете віддати місцевому кухарю, який приготує для вас найсмачнішу форель Смерекового двору.

Фото: GoHotels

Ольга Крамар