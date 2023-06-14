Індія: Видатний гравець у туристичній сфері

Індія, яка має найбільше населення серед усіх країн світу, спровокувала багато розмов про свій потенціал перевершити Китай у різних галузях. Останні звіти показують, що до 2024 року індійці планують витрачати понад 42 мільярди доларів на виїзні подорожі щороку. Індія привертає все більше світової уваги, зокрема в галузі туризму, завдяки своєму швидкому розвитку. Ця країна Південної Азії стає найшвидше зростаючим напрямком для мандрівників, а розвиток авіаційної індустрії сприяє зміцненню її статусу як туристичного центру.

Запальна серія інвестицій

Як повідомляє сайт edition.cnn.com , Індія не тільки збільшує свою туристичну базу, але й розвивається швидкими темпами. Дешеві авіаперевізники, наприклад Go First, грають важливу роль на індійському ринку, оскільки ціни є вирішальним фактором для багатьох туристів. Однак, конкуренція та низькі маржі призвели до занепаду деяких недорогих авіакомпаній, що вплинуло на баланс ринку та довіру споживачів.

Незважаючи на це, авіакомпанія Air India, що належить Tata Sons, продовжує пропонувати доступні варіанти. В планах є розширення пропозицій шляхом об’єднання бюджетної авіакомпанії Air India Express з Tata AirAsia India, що свідчить про важливість недорогих авіаперевізників у стратегії зростання та розширення індійського ринку.

Air India також активно модернізує свій флот та розширює маршрути, включаючи нові напрямки до Європи та США. Інші авіакомпанії, наприклад Indigo, також активно розширюють свою діяльність.

З метою задоволення зростаючого попиту на авіаперевезення, Індія розширює свою програму лізингу літаків. Експерти рекомендують країнам послабити візові обмеження та збільшити кількість рейсів з Індії, щоб залучити більше індійських туристів.

Ці заходи сприятимуть подальшому розвитку авіаційного ринку в країні.

Хто вийграє

Дані Agoda свідчать про зміну туристичних уподобань індійців. Країни, які раніше не були популярними напрямками, наприклад Франція та Швейцарія, стали улюбленими місцями відпочинку. Таїланд, Малайзія та Індонезія продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками для індійських мандрівників.

У Південно-Східній Азії країни, такі як В’єтнам, Сінгапур, Індонезія та Малайзія, є найпопулярнішими серед індійських туристів. Очікується значне зростання поїздок до В’єтнаму на 1000% порівняно з пандемічним рівнем. Сінгапур, Таїланд та Індонезія також зазнають значного росту індійського туризму. Проте менш популярні напрямки, такі як Японія, Корея та Тайвань, можуть стикатися з недостатньою відомістю серед індійських туристів та віддаленістю від Індії.

Органи туризму визнають зростаючу роль Індії та включають її у свої плани, просуваючи менш популярні напрямки серед індійських туристів. Індія заслуговує на увагу як туристичний центр, пропонуючи багату культуру, історію, архітектуру та різноманітність природних ландшафтів. Завдяки широким можливостям авіаперевезень та поліпшенню інфраструктури, туризм в Індії продовжує зростати і розвиватися, стаючи все більш привабливим для подорожуючих з усього світу.

Індія проти Китаю

Китайський ринок виїзних подорожей стрімко зрос за останні два десятиліття. Бум в Індії наступив трохи пізніше, частково через різницю в авіаційних секторах.

В Індії приватні авіакомпанії переважають у авіаційній галузі й часто конкурують між собою. У Китаї є три основні групи авіакомпаній, розроблені та консолідовані урядом, кожна базується в різних регіонах.

Китайський державний уряд мав контроль над обсягом і частотою маршрутів, особливо в Південно-Східній та Північно-Східній Азії, завдяки трьом групам авіакомпаній, що не конкурують між собою. Це уповільнило розвиток виїзних подорожей в Індії, де є кілька авіакомпаній.

Китай був головним вихідним ринком для туристів у Південно-Східній Азії до пандемії. У 2019 році Китай відправив 32,3 мільйона відвідувачів, в той час як Індія – лише 5,3 мільйона.

Індія намагається диверсифікувати свій ринок туризму, щоб не залежати від Китаю. Однак, догнати Китай у сфері виїзного туризму може зайняти багато часу, можливо, два десятиліття.

Альона Гава

(Головне фото з сайту: tut-cikavo.com)