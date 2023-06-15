“Вихід у місто”: Хаотичне мистецтво, що знаходить лад у сучасному хаосі

Сестри Фельдман представляють непередбачувану виставку в Києві, що об’єднує мистецтво та інновації. Київ, 24 травня 2023 – У столиці України відкрилася унікальна виставка “Вихід у місто”, яка пропонує глядачам зануритися у хаотичний світ мистецтва. Авторки, сестри Фельдман, метою свого творіння вважають створення ладу в сучасному божевіллі.



Ця виставка є справжнім викликом для розуму: її образи, не шукайте в них прихованого змісту, мають на меті надати глядачам можливість насолодитися візуальністю і відчути глибинні емоції. Художниці Фельдман об’єдналися в тандем, щоб відтворити міські сюжети на своїх полотнах.

Цей творчий проект надихає відвідувачів відчути атмосферу міста та знайти натхнення для подальших прогулянок Києвом. Жовтий герой Йойо, символізуючий міського жителя, став особливим втіленням цього містичного світу. Архітектура Києва та почуття свободи, які надихнули сестер Фельдман, знаходять відображення на їхніх полотнах.

Сестри Фельдман – це тандем близнят, що народилися у Дніпрі в 1996 році та займаються творчістю з самого дитинства. Вони замість шкільної освіти обрали малювання та танці. Починаючи з 2022 року, сестри працюють над новим проектом – осучасненням зображень козаків на вулицях великих українських міст.

Окрім того, сестри Фельдман випустили анімаційний ролик “Йойо” у 2022 році, який теж презентують на виставці. Цей ролик, спочатку задуманий як курс дитячої йоги, перетворився на творчу подорож, що демонструє синергію між мистецтвом та технологіями.

Виставка “Вихід у місто” – це не просто шанс насолодитися картинами та скульптурами сестер Фельдман, але й знайти щось особливе для себе, незважаючи на оточуючий хаос. Вона дає можливість киянам та гостям міста відкрити свій творчий потенціал та побачити новий бік міста.

Виставка проходить у “Я галереї” за адресою вул. Хорива, 49б, м. Київ. Вхід на виставку є безкоштовним. Вона триватиме до 25 червня, тож у вас є чудова можливість відвідати цей захоплюючий світ мистецтва та повернутися з великою мотивацією творити щось нове. Не пропустіть цю непередбачувану виставку “Вихід у місто”!

Альона Гава

(Головне фото з сайту: ukraineartnews.com)