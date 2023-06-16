Заборона туристичної діяльності в горах Балі: захист священних вершин

Губернатор Балі прийняв рішення негайно заборонити альпінізм та походи в горах острова з метою захисту священних вершин. Ця заборона стала наслідком зростання порушень з боку туристів. Тепер альпінізм та походи заборонені як для іноземних, так і для внутрішніх туристів, а також для місцевих жителів, за винятком релігійних церемоній та небезпечних ситуацій.



Балі, який називають “островом богів”, є відомим туристичним напрямком з високими рейтингами у світових подорожних рейтингах. Однак, ця популярність призводить до проблем. Іноземці часто проявляють непристойну поведінку та тестують терпіння місцевих жителів.

Як повідомляє CNN , у березні Вейан Костер, голова провінції Балі, оголосив про придушення “цифрових кочівників” – нелегальних гідів та перукарів, а також заборону оренди мотоциклів для туристів після кількох аварій та небезпечних випадків.

Наразі, 22 гори Балі закриті безстроково згідно з новими правилами. У 2021 році було підтверджено, що порнографічне відео було знято на горі Батур, яка є популярним місцем серед альпіністів і має велике релігійне значення.

Цього року на горі Агунг, найвищій вершині Балі і святому релігійному місці, російського туриста депортували після того, як він зробив напівоголену фотографію на вершині та опублікував її в соціальних мережах. Йому заборонено в’їзд до Індонезії протягом щонайменше шести місяців після публічних вибачень та участі в “церемонії жертвоприношення богам”.

Гори та вулкани Балі є популярними серед туристів, які приїжджають на острів, щоб насолодитися його пляжами, джунглями та рисовими полями. Прогулянки та джип-тури на схід сонця навколо вулканічних схилів також є улюбленими заняттями серед туристів та важливим джерелом доходу для місцевих жителів, які працюють як водії та гіди.

Заборона на такі види діяльності викликала обурення серед місцевих жителів та підприємців, які працюють у туристичній галузі біля відомих гір. Хоча влада намагається придушити погану поведінку, деякі вважають, що жорстка заборона може відлякати туристів та негативно позначитися на місцевих підприємствах.

Деякі екскурсоводи та туристичні агентства висловили своє обурення забороною та висловили думку, що поліцейське патрулювання та штрафи можуть бути більш ефективними методами контролю. Проте, деякі туристичні компанії, такі як Bali Jungle Treks , заявили, що заборона поки не вплинула на їхній бізнес, і вони планують продовжувати пропонувати свої послуги.

Хоча деякі люди вважають, що уряд не повинен забороняти туристам доступ до гір, існують і ті, хто вважає, що цей не найкращий час обирати, кого приймати в туристичному секторі, коли Балі тільки оговтується після пандемії.

Пропозиція про заборону поки що не набула чинності, оскільки її потрібно схвалити місцевим парламентом та прийняти як офіційний закон. Урядовці Індонезії у Джакарті зазначили, що питання про заборону все ще обговорюється з керівниками регіональних підрозділів уряду Балі. Коли цей процес буде завершено, губернатор Балі оголосить про заборону.

Керівник відділу туризму Балі підтримав заборону і зазначив, що місцеві гірські гіди можуть стати працівниками за контрактом, якщо заборона стане офіційною. Він заявив, що це рішення не припинить їхню діяльність, а пропонує альтернативи для розвитку туризму в інших областях Балі, таких як водоспади, храми та культурні пам’ятки.

Незважаючи на обговорення та різні думки щодо заборони, виникає необхідність у балансуванні між захистом священних місць і розвитком туризму на острові. Подальші рішення та політики повинні враховувати цю проблему, забезпечуючи відповідальний туризм та збереження культурної спадщини Балі.

Альона Гава

(Головне фото з сайту: triphearts.com)