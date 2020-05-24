Кошова могила

Такі визначні постаті, як Іван Сірко, сьогодні є прикладом мужності і незламності. З дитинства ми знаємо про нього багато легенд і переказів. Запрошуємо Вас у подорож на Січ.

Історія покаже

Славний кошовий отаман Війська Запорозького – Іван Сірко – мав шалену популярність серед козаків і був відомий не лише на території України, а й далеко за її межами. За своє життя гетьман був на 60 війнах і жодного разу не зазнав поразки. Безмежна любов до Батьківщини зробила його справжнім героєм. Старий отаман помер на власній пасіці в селі Грушівка. Його тіло доставили на Чортомлицьку Січ (нині село Капулівка, Дніпропетровської області), де і був похований козак. Але у 1967 році Сірка перепоховали у іншому кінці села, через те, що води Каховського водосховища підійшли занадто близько до могили кошового отамана.

Наші дні

Сьогодні могила Івана Дмитровича Сірка користується неабияким попитом. Люди з різних куточків країни приїжджають, аби на власні очі побачити історичну пам’ятку. Щороку, 1-2 серпня, на могилі проводять вшанування пам’яті славного козака. Ця подія об’єднує не лише усіх українців,а й закордонних туристів.

Цікаві факти з перепоховання кошового отамана

Під час перепоховання останків Івана Дмитровича Сірка, череп був вилучений з поховання. Його досліджували у Москві в знаменитій лабораторії доктора історичних наук Михайла Герасимова. Пізніше могила була реконструйована і набула сучасного вигляду з бронзовим бюстом Івана Сірка, виконаним на основі реконструйованого портрета. У 1990 році до 500-річчя запорізького козацтва був привезений череп із Москви, але лише у 2000 році було прийнято рішення щодо його поховання разом з іншими останками гетьмана в кургані Баба-могила.

Місцерозташування історичної пам’ятки

Могила легендарного полководця Івана Сірка знаходиться на березі Дніпра за 1,300 км, у селі Капулівка, поблизу міста Нікополя у підніжжі давнього кургану. Дістатися до цього історично важливого місця можна прибувши до міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Далі через село Капулівка за дорожнім вказівником (приблизно 1500 метрів). Ви завжди можете запитати перехожих, адже жителі цього району дуже привітні та завжди раді туристам.

Пам’ятка туристам

Якщо дорога була тернистою і тяжкою, ви завжди можете зупинитися в одному з готелів у місті Нікополь, де вам допоможуть у виборі номера за вашим гаманцем та бажанням. А зранку, сповненими нових сил та натхнення, далі подорожувати історичними пам’ятками країни.

Бажаємо гарної подорожі!

Катерина Щербіна