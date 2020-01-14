Незнання дивних законів не звільняє …

Із законами жартувати не можна. Їх потрібно знати і дотримуватися. Навіть тих, які видаються ну-у-у дуже дивними. Лише в цьому випадку Ваші подорожі будуть цікавими, а пригоди приємними. Пропонуємо Вам топ найдивніших законів США.

Пропоную поговорити про «дивні» закони теплого штату Арізона, що розташований на кордоні з Мексикою.

Під загрозою штрафу забороняється класти віслюка у ванній. Можете вкласти його на дивані ― і вухатому зручно, і у вас проблем не буде.

Не можна їздити на машині зворотним ходом. Про виїзд із паркувального місця вони, звісно, не подумали, але якщо вас усе ж таки зловлять на «гарячому», дивіться одним оком прямо, іншим — ліворуч. Можливо, вам пощастить і поліція подумає, що ви хамелеон і в такому разі відпустять без штрафів.

Не дошкуляйте сильно жабам, вам дадуть штраф. Тут головне що? Знати норму. Ква!

В одному будинку не може жити більше ніж 6 дівчат. Тому якщо вас 7 і більше, знову працюватиме план хамелеона.

Якщо в громадянина, старшого 18 років, відсутні деякі зуби, то він не має права усміхатися так, щоб було видно більше однієї дірки. Запишіть у нотатки, що жувастіки «зуби» з України просто маст хев в Арізоні.

Згідно з місцевим законодавством, людина, яка вкрала мило, повинна митися ним поки воно не закінчиться. Інакше — КІНЕЕЕЕЦЬ. Тому перед тим, як його брати, слід перенюхати все, щоб точно бути в «плюсі».

Важливе про Іллінойс

Якщо хочеш їсти, їж. Алее… не в будинку, який палає вогнем. Ні, це зовсім не небезпечно, просто законом заборонено.

Якщо хочеш ловити рибу, то обов`язково треба злізти з жирафа. Не те, що б не зручно й високо, просто жирафові не комфортно, і він має справи важливіші.

Якщо ви думаєте, що в Іллінойсі головні розбишаки ― це маленькі хлопчики з рогатками, ви помиляєтеся. Рогатками користуватися можна лише поліції.

Ноу смокінг. Думаєте людям до 21? Ні. Давати запалені цигарки не можна котам, собакам та всім іншим домашнім тваринам. Вони виключно за здоровий спосіб життя, ітс окєй!

В інших штатах теж є «свої» закони.

У місті під назвою Оверленд-Парк закон забороняє організовувати демонстрації під час проведення похорону. Причина: закон ухвалено «завдяки» людині, яка була радикальним християнином. Вона регулярно з’являлася на похоронах гомосексуалістів із різними плакатами, які свідчили про те, що покійний заслуговував смерті ― і тому Бог покарав його.

У штаті Аляска американцям забороняється напиватися й при цьому залишатися в приміщенні. Законодавці побоюються, що нетверезий чоловік може зайти в магазин чи бар, де продається алкоголь, і продовжити свою пиятику. У 2012 році поліція Аляски почала жорсткіше контролювати дотримання цього закону, посилаючи офіцерів у бари для затримання підозрюваних.

У Колорадо необхідно отримати дозвіл на зміну погоди. Штучний вплив на погодні умови не тільки можливий, але і є цілком прибутковим бізнесом. У деяких штатах дозволено проводити штучні зміни, що впливають на процеси атмосфери. Наприклад, впливати на погоду можна спалюванням йодистого срібла, пари якого піднімаються до хмар і стимулюють дощ.

У штаті Флорида діє, напевно, один із найбільш дивних заборон цього списку. Закон Флориди забороняє продавцям алкогольної продукції та власникам питних закладів влаштовувати конкурси з кидання карликів, а також брати участь у них. Така розвага передбачає покарання у вигляді штрафу до $ 1000.

У Нью-Йорку групи від 5 людей не мають права збиратися в публічних місцях, якщо їхні обличчя приховані. Кепська ситуація, я би навіть сказала дужеее. Ви не можете зібратись своєю компанією з 10 людей, натягнути на голову панчохи й просто прогулятись Нью-Йорком. Прикро. Я би навіть сказала «обіда заліта в груді».

В Алабамі в неділю заборонено ходити з ріжком морозива в задній кишені. От всі інші 6 днів на тиждень можна, а от саме в неділю – ні. Не будь бешкетником, дотримуйся закону!

У Південній Кароліні заборонено тримати коней у ванній. Так, так, я знаю. Наразі ми всі дуже збентежені. Як так? І куди ж його тепер покласти? Та куди завгодно, тільки не у ванній.

У Нью Джерсі людина, яка планує вбивство не має права одягати бронежилет. Серйозно? Ось так і відбувається підсумовування статей.

У результаті термін тюремного ув’язнення ― 125 років. Убив ― 25 років, убив і був у бронежилеті ― плюс 25 років ще, убив після 22 і був при цьому в капцях так ще і фліртував з ким-небудь. Божееее, та ще й у ванній кінь — отримай ще парочку років.

У результаті термін тюремного ув’язнення ― 125 років. Убив ― 25 років, убив і був у бронежилеті ― плюс 25 років ще, убив після 22 і був при цьому в капцях так ще і фліртував з ким-небудь. Божееее, та ще й у ванній кінь — отримай ще парочку років. У штаті Гаваї заборонені рекламні плакати на дорогах і в громадських місцях. Причиною стало те, що реклама не має заважати туристам милуватися гавайськими краєвидами.

У Лос-Анджелесі заборонено облизувати жаб. Чому ухвалили такий закон? Міські підлітки знайшли жаб, шкіра деяких містить галюциноген. Наркомани ловили їх і ретельно облизували. Поліція нічого не могла з цим зробити.

У місті Норко закон забороняє жителям мати носорогів. А все тому, що саме місто славиться незвичайними хатніми тваринками. Там ви можете побачити й крокодилів, і свиней. Ну, іноді ці тваринки тікають із дому. Так сталося й із малюком-носорогом. Він завдав немалої шкоди місцевим садам і газонам.

Так, їх чимало. І ось всі ми дивуємося тим «дивним» законам в Америці. Іноді вони такі безглузді, що навіть не уявляєш, за яких обставин їх могли придумали.

Ми розповіли Вам лише про деякі з них і про те, звідки вони з’явилися.

І все ж таки лайф із кайф! Бережіть себе!

Каріна-Іванна Рискіна