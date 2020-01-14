Незнання дивних законів не звільняє …

Із законами жартувати не можна. Їх потрібно знати і дотримуватися. Навіть тих, які видаються ну-у-у дуже дивними. Лише в цьому випадку Ваші подорожі будуть цікавими, а пригоди приємними. Пропонуємо Вам топ найдивніших законів США.
Пропоную поговорити про «дивні» закони теплого штату Арізона, що розташований на кордоні з Мексикою.
- Під загрозою штрафу забороняється класти віслюка у ванній. Можете вкласти його на дивані ― і вухатому зручно, і у вас проблем не буде.
- Не можна їздити на машині зворотним ходом. Про виїзд із паркувального місця вони, звісно, не подумали, але якщо вас усе ж таки зловлять на «гарячому», дивіться одним оком прямо, іншим — ліворуч. Можливо, вам пощастить і поліція подумає, що ви хамелеон і в такому разі відпустять без штрафів.
- Не дошкуляйте сильно жабам, вам дадуть штраф. Тут головне що? Знати норму. Ква!
- В одному будинку не може жити більше ніж 6 дівчат. Тому якщо вас 7 і більше, знову працюватиме план хамелеона.
- Якщо в громадянина, старшого 18 років, відсутні деякі зуби, то він не має права усміхатися так, щоб було видно більше однієї дірки. Запишіть у нотатки, що жувастіки «зуби» з України просто маст хев в Арізоні.
- Згідно з місцевим законодавством, людина, яка вкрала мило, повинна митися ним поки воно не закінчиться. Інакше — КІНЕЕЕЕЦЬ. Тому перед тим, як його брати, слід перенюхати все, щоб точно бути в «плюсі».
Важливе про Іллінойс
- Якщо хочеш їсти, їж. Алее… не в будинку, який палає вогнем. Ні, це зовсім не небезпечно, просто законом заборонено.
- Якщо хочеш ловити рибу, то обов`язково треба злізти з жирафа. Не те, що б не зручно й високо, просто жирафові не комфортно, і він має справи важливіші.
- Якщо ви думаєте, що в Іллінойсі головні розбишаки ― це маленькі хлопчики з рогатками, ви помиляєтеся. Рогатками користуватися можна лише поліції.
- Ноу смокінг. Думаєте людям до 21? Ні. Давати запалені цигарки не можна котам, собакам та всім іншим домашнім тваринам. Вони виключно за здоровий спосіб життя, ітс окєй!
В інших штатах теж є «свої» закони.
- У місті під назвою Оверленд-Парк закон забороняє організовувати демонстрації під час проведення похорону. Причина: закон ухвалено «завдяки» людині, яка була радикальним християнином. Вона регулярно з’являлася на похоронах гомосексуалістів із різними плакатами, які свідчили про те, що покійний заслуговував смерті ― і тому Бог покарав його.
- У штаті Аляска американцям забороняється напиватися й при цьому залишатися в приміщенні. Законодавці побоюються, що нетверезий чоловік може зайти в магазин чи бар, де продається алкоголь, і продовжити свою пиятику. У 2012 році поліція Аляски почала жорсткіше контролювати дотримання цього закону, посилаючи офіцерів у бари для затримання підозрюваних.
- У Колорадо необхідно отримати дозвіл на зміну погоди. Штучний вплив на погодні умови не тільки можливий, але і є цілком прибутковим бізнесом. У деяких штатах дозволено проводити штучні зміни, що впливають на процеси атмосфери. Наприклад, впливати на погоду можна спалюванням йодистого срібла, пари якого піднімаються до хмар і стимулюють дощ.
- У штаті Флорида діє, напевно, один із найбільш дивних заборон цього списку. Закон Флориди забороняє продавцям алкогольної продукції та власникам питних закладів влаштовувати конкурси з кидання карликів, а також брати участь у них. Така розвага передбачає покарання у вигляді штрафу до $ 1000.
- У Нью-Йорку групи від 5 людей не мають права збиратися в публічних місцях, якщо їхні обличчя приховані. Кепська ситуація, я би навіть сказала дужеее. Ви не можете зібратись своєю компанією з 10 людей, натягнути на голову панчохи й просто прогулятись Нью-Йорком. Прикро. Я би навіть сказала «обіда заліта в груді».
- В Алабамі в неділю заборонено ходити з ріжком морозива в задній кишені. От всі інші 6 днів на тиждень можна, а от саме в неділю – ні. Не будь бешкетником, дотримуйся закону!
- У Південній Кароліні заборонено тримати коней у ванній. Так, так, я знаю. Наразі ми всі дуже збентежені. Як так? І куди ж його тепер покласти? Та куди завгодно, тільки не у ванній.
- У Нью Джерсі людина, яка планує вбивство не має права одягати бронежилет. Серйозно? Ось так і відбувається підсумовування статей.
У результаті термін тюремного ув’язнення ― 125 років. Убив ― 25 років, убив і був у бронежилеті ― плюс 25 років ще, убив після 22 і був при цьому в капцях так ще і фліртував з ким-небудь. Божееее, та ще й у ванній кінь — отримай ще парочку років.
- У штаті Гаваї заборонені рекламні плакати на дорогах і в громадських місцях. Причиною стало те, що реклама не має заважати туристам милуватися гавайськими краєвидами.
- У Лос-Анджелесі заборонено облизувати жаб. Чому ухвалили такий закон? Міські підлітки знайшли жаб, шкіра деяких містить галюциноген. Наркомани ловили їх і ретельно облизували. Поліція нічого не могла з цим зробити.
- У місті Норко закон забороняє жителям мати носорогів. А все тому, що саме місто славиться незвичайними хатніми тваринками. Там ви можете побачити й крокодилів, і свиней. Ну, іноді ці тваринки тікають із дому. Так сталося й із малюком-носорогом. Він завдав немалої шкоди місцевим садам і газонам.
Так, їх чимало. І ось всі ми дивуємося тим «дивним» законам в Америці. Іноді вони такі безглузді, що навіть не уявляєш, за яких обставин їх могли придумали.
Ми розповіли Вам лише про деякі з них і про те, звідки вони з’явилися.
І все ж таки лайф із кайф! Бережіть себе!
Каріна-Іванна Рискіна