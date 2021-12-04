Вражаюча висота: найвідоміші оглядові колеса

Погане те місто, де немає «чортового» колеса, саме так в народі називають колеса огляду. Саме цей атракціон є одним з найпопулярніших серед мандрівників, адже лише за півгодини можна надихнутися атмосферою та пейзажами міста. Кожного року, в боротьбі за першість в світі відкривається щонайменше кілька незвичних оглядових коліс.

Перша конструкція колеса огляду з’явилася в 1893 році в Чикаго, його представив на виставці Джордж Ферріс молодший. Конструкція колеса огляду мала масу 2000 тонн і висоту 80 метрів. Один оберт тривав до 20 хвилин і коштував 50 центів.

Минуло багато років і людство встигло збудувати безліч схожих конструкцій, змагаючись між собою за розмірами колеса огляду та його комфортабельності.

1. Найстаріше діюче оглядове колесо

Кругова подорож однією з найбільш значущих та захопливих споруд у світі та унікальний вид на місто Відень роблять гігантське колесо огляду культурним та архітектурним об’єктом, який повинен побачити кожен відвідувач столиці Австрії. Колесо було відкрито у 1897 році на честь 50-річчя Фраца Йосипа в парку «Пратер». Це одне з найстаріших діючих коліс в світі.

Діаметр колеса майже 61 метр, загальна вага конструкції – 430 тонн. Швидкість колеса – 2,7 км/ч.

Віденське колесо огляду часто можна побачити в голлівудських фільмах, таких як «Третя людина» та «Подих смерті». В 2016 році Європейська кіноакадемія внесла його в список «Скарб європейської кінокультури».

Колесо огляду працює кожного дня з 10:00 до 22:00.

Вартість квитка для дорослого – 12 євро, для дитини – 5 євро.

2. Єдине “чортове” колесо, розташоване на мосту

«Око Тяньцзіня» – краще колесо огляду. Це «чортове» колесо знаходиться на мосту, який проходить через річку Hai в Тяньцзіні, Китай. Вже в цьому і є його унікальність – це єдине у світі колесо, що стоїть на мосту. Його висота досягає 120 метрів.

Зведення споруди завершилося в 2007 році і до теперішнього часу атракціон вважається найкращим і єдиним колесом огляду у всьому світі, яке побудували прямо на мосту. Його місткість досить висока, тут представлено 48 капсул, із загальною можливою кількістю 770 відвідувачів.

Колесо огляду працює кожного дня з вівторка по неділю з 9:30 до 21:30, в понеділок з 17:00 до 21.30.

Вартість квитка для дорослого – 17 євро, для дитини – 8 євро.

3. Найвище “чортове” колесо

В Дубаї, на штучно створеному острові Блувотерс відкрили 250-метровий атракціон – «Око Дубаю». Це найвище оглядове колесо у світі. Один оберт триває 38 хвилин. На ньому облаштовано 48 закритих кабінок (приватні, оглядові та для різноманітних заходів), за офіційними даними колесо розраховане на 1750 відвідувачів, за неофіційними – 1900.

Для будівництва використали 9000 тонн сталі, що на 25% більше ніж на спорудження Ейфелевої вежі.

Колесо огляду працює кожного дня, крім вівторка, з 13:00 до 22:00.

Вартість квитка для дорослого від 30 євро, для сім‘ї від 90 євро.

4. Колесо огляду, що живиться сонячною енергією

Колесо огляду на пірсі Санта-Моніки збудували в 1996 році. Оснащено воно більш ніж 5 тисячами різнокольорових лампочок (2392 білих, 1500 і 1500 червоно-синіх). Це колесо працює виключно від сонячних батарей, саме воно стало першим винаходом такого роду.

Ось тільки його виставили на продаж в аукціоні Ebay і викупили за 132,400 доларів, а зробив це один із забудовників, які мешкають в Оклахомі. Надалі чортове колесо було вивезено із Санта-Моніки.

Однак на тому самому місці встановили нове колесо, заввишки 40 метрі, його обладнали 160 тисячами світлодіодних лампочок. Це «чортове» колесо вночі освітлює пляжну територію.

Колесо огляду працює кожного дня, по буднях з 12:00 до 18.30, у вихідні дні з 11:00 до 21:00.

Вартість квитка для дорослого – 35 євро, для дитини – 18 євро.

5. Найвідоміший атракціон

«Лондонське око» – поетична назва колеса огляду, що розташоване на березі Темзи. Висота колеса 135 метрів, що дорівнює 45-поверховому будинку, при ясній погоді відвідувачі можуть оглянули Лондон і його околиці на відстані до 40 кілометрів.

Один оберт «Лондонське око» здійснює за півгодини, за цей час можна роздивитися всі мальовничі пейзажі англійської столиці.

Відвідувачі розміщуються в прозорих яйцеподібних капсулах-кабінках, ізольованих і оснащених кондиціонерами, одночасно в кабіні може поміститися 25 осіб, а всього кабінок 32 – це дорівнює кількості передмість Лондона.

Цікаво, що колесо постійно в русі, його швидкість – 26 сантиметрів на секунду, що вважається зовсім не великою, тому відвідувачі без проблем можуть зайти в кабінку або вийти з неї.

Колесо огляду працює кожного дня з 11:00 до 18:00.

Вартість квитка для дорослого від 35 євро, для дитини – 30 євро, сімейний квиток – 30,50 євро, при бронюванні квитків на сайті діє 20% знижка.

Бажання побачити світ з висоти пташиного польоту завжди було властиве людині. Піднявшись вгору, можна оцінити всю велич та красу того місця, де людина знаходиться, саме тому оглядові колеса і є такими популярними.

Наталія Дмитрик