Ваш «To do list» або «Що треба зробити в Ісландії?»

Ісландія є одним із найкрасивіших місць на Землі. Сюди постійно приїжджають туристи, щоб відвідати неймовірної краси скелі, льодовики та гейзери. Справді, цю острівну державу слід включити до списку місць, які потрібно об’їздити. Обговорімо, що ж треба зробити, відвідавши Ісландію!

Відвідати льодяну печеру

Ісландія славиться своїми льодовиками й гарними печерами та приголомшливими видами, тому, відвідавши цей острів, обов’язково поїдьте на екскурсію!

Льодовик Ватнаййокюдль (Vatnajokull) – найбільший льодовик Європи й третій у всьому світі після Антарктиди та Гренландії. Площа льодовика – 8133 км, а це 8% всієї території острова.

Печери у льодовику формуються щороку під час періодів танення та намерзання, тому кожна печера кожного конкретного року абсолютно унікальна та неповторна. До льодовикових печер можна потрапити в період з листопада до березня. Щороку в Ісландії є кілька льодовикових печер, відкритих для відвідування з екскурсією.

Але найунікальніша і найкрасивіша уява – це сапфіровий відтінок льодовикових печер. Тисячолітній масив льоду завдяки великому тиску повністю позбавлений повітряних бульбашок, такий лід має ідеальну прозорість. Тому крижана товща заломлює лише синій спектр світла.

Якщо ви хочете отримати незабутні враження та емоції, тоді пропонуємо вам, у першу чергу, відвідати печери!

Завітати до льодовикової лагуни Йокульсарлон

Це ще одна з візитівок Ісландії. Йокульсарлон відносно молода, але лагуна, що стрімко зростає, на сьогодні вона вже найбільша в Ісландії. А ще найкрасивіша і найпопулярніша.

Дістатися до лагуни легко, хоч і далеко. Машиною потрібно їхати від Рейк’явіка на схід трасою F1 (головною і єдиною в Ісландії) близько 400 км. І це лише в один кінець. Дороги хороші, а за вікном вас супроводжуватимуть неповторні краєвиди. Автобусна екскурсія займає близько 16 години в обидві сторони. При цьому автобус зупиняється біля всіх визначних пам’яток, і у вас буде достатньо часу насолодитися ними. Навіть лише дорога до Льодовикової лагуни подарує безліч вражень.

На стоянці біля Йокульсарлону для гостей створені всі умови. Є безкоштовне паркування для автомобілів; кафе, де ви зможете смачно перекусити повноцінним обідом з першим, другим та кавою; туалет та сувенірний магазинчик; екскурсії на моторних човнах та амфібіях.

Обов’язково виділіть день для такої екскурсії – це буде незабутня подорож, яку ви назавжди залишите в пам’яті та в галереї телефона!

Оцінити традиційну ісландську кухню

Національні страви Ісландії – прості та поживні, їх не можна назвати вишуканими, а деякі навіть смачними навряд чи назвеш, настільки вони специфічні. Проте якщо ви відвідуєте Ісландію, обов’язково спробуйте декілька місцевих страв!

Тухла акула – Хакарл або Хаукарль, ісландською Kæstur. Це в’ялене м’ясо Гренландської акули полярної або Гігантської акули, які водяться в ісландських водах. М’ясо акули на 6-8 тижнів поміщають у галькову піщану суміш, зараз це спеціальні ящики, а раніше його просто закопували. Робиться це для того, щоб отруйні соки, багаті на аміак, з акули витекли і її можна було їсти. Після, по суті, протухання м’ясо в’ялиться протягом 2-4 місяців на свіжому повітрі. Після цього м’ясо нарізається кубиками та вживається в їжу.

Humarsúpa – суп із лобстерів. Хюмарсупа – традиційний та знаменитий ісландський суп. Дуже смачний вершковий крем-суп, виготовлений з лобстерів. Також зустрічається подібний суп із крабів. Його подають у багатьох ресторанах, ціна великої порції 2900 – 3200 крон.

Геллур. Іноді кажуть, що Геллур готують з язиків тріски, що насправді не зовсім правильно. Цю страву готують з м’язів, які розташовані якраз під язиком. Геллур можуть просто зварити і подати з гарніром, і тоді це середня на смак страва, проте якщо Геллур запікають у духовці зі спеціями, то це дуже смачно.

Вулканічний хліб. Житній хліб, дуже популярний в Ісландії. Головна особливість цього хліба те, що його готують у гарячому вулканічному ґрунті, в який закладають форми з тістом. Хліб виходить темного кольору та має солодкуватий присмак, їдять його зазвичай з олією та рибою.

Клейнюр. Саме ці “пончики” можна скуштувати у всіх куточках Ісландії. Насправді, це невеликі шматочки тіста, що на смак нагадують пончики. Дуже смачно в холодну погоду з’їсти клейнюр із гарячим шоколадом.

Нестачі місць для перекушування чи повноцінної трапези на острові немає. Ресторани та кафе є як у містах, так і в невеликих населених пунктах, але найбільше їх, звичайно, у Рейк’явіку. У країні представлені практично всі категорії закладів харчування. У тому числі відкривається все більше і більше веганських та вегетаріанських кафе.

Побачити китів

З травня до вересня до берегів Ісландії припливають кити. Побачити морського гіганта в природному середовищі – незабутній момент. Зазвичай їдуть на північ Ісландії, до селища Хусавік, яке багато хто називає «європейською столицею спостереження за китами». Місцеві компанії обіцяють зустріч із китами у 98% випадків.

Найчастіше біля берегів Ісландії можна побачити малих полосатиків, косаток, фінвалів, кашалотів, біломордих дельфінів, морських свиней та величезних горбатих китів. Найціннішим об’єктом спостереження, безумовно, є гігантський синій кит, найбільший ссавець на Землі, серце якого розміром із невеликий автомобіль.

Звичайно, ми перелічили не все, що можна і потрібно зробити, відвідуючи Ісландію – там існує дійсно багато неймовірно гарних місць та активних розваг. Обов’язково сплануйте свою відпустку, щоб встигнути здійснити всі плани.

Подорожуйте і будьте здорові!

Анна Джелалі