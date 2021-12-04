Острів Фішера: відпочинок на землі заможних людей

Острів Фішера – це місце розкоші та спокою. Життя на острові по сусідству зі знаменитостями та найвпливовішими людьми світу — мрія, яка стає реальністю. Ось Ваш путівник життям на острові – повна історія, зручності острова, який може стати вашим власним притулком.

Історія острова Фішер

Острів Фішера у Флориді спочатку був просто ділянкою землі в затоці Біскейн з кокосовими пальмами та мангровими чагарниками. Карл Фішер, засновник та забудовник Маямі-Біч, купив його у Дана Дорсі, першого афроамериканського мільйонера у Південній Флориді. Порт Маямі був побудований, щоб відокремити пишну прибудову від Маямі-Біч, внаслідок чого утворився окремий острів, який ми тепер знаємо як острів Фішера.

Хоча острів був куплений Карлом Фішером у 1919 році, лише через рік він був проданий Вільяму Вандербільту II. Цікаво, що спадкоємець отримав острів в обмін на великий човен і лише десять доларів. Протягом наступних двох десятиліть сім’я Вандербільт володіла цим островом, де вони побудували місце для посадки літаків, безліч великих будинків і свій оздоблений особняк, який досі є центральною пам’яткою острова. Після смерті Вандербільта в 1944 власники острова неодноразово змінювалися, а з 1987 був створений клуб Fisher Island.

Спосіб життя на острові Фішер

Острів Фішера – це ексклюзивна приватна спільнота. Його часто називають одним із найпотаємніших секретів Маямі, та він є домівкою для багатьох знаменитостей, керівників промисловості та багатих жителів у цілому. Це дім близько для 700 сімей, але тільки третина з них живуть там цілий рік. Більшість людей проводять відпустку або кілька місяців на рік на цьому острові, а половина мешканців острова має нерухомість у великих містах, таких як Мангеттен. Це дозволяє сім’ям користуватися зручностями як Нью-Йорка, так і Маямі.

В останні роки багато сімей обирають цей острів своїм основним місцем проживання. Одна з головних його привабливих рис – це те, що приватний острів дозволяє захистити активи. Ті, хто живе на цьому острові, кажуть, що найкраще в житті на ньому – це захист, завдяки суворому режиму безпеки, що оточує процес в’їзду і сам острів.

Як потрапити сюди?

Оскільки острівна резиденція повністю відокремлена від материка, багато хто задається питанням, як дістатися до острова Фішер.

Місцеві жителі острова Фішер, звикли до поромного перевезення, яке є єдиним способом дістатися до острова та поїхати з нього, якщо у Вас немає власного човна чи гелікоптера.

Щоб потрапити на острів, потрібно скористатися автомагістраллю MacArthur Causeway між Маямі та Маямі-Біч та доїхати до острова Термінал. Потім Ви можете пересісти на пором, який доставить Вас на острів лише за кілька хвилин. Пором острову Фішер відходить кожні 5 хвилин. Дорога займає до 7 з половиною хвилин. Це дозволить Вам познайомитися з нічним життям міста та пляжами Маямі у будь-який час, коли Ви матимете бажання відпочити від острова. Пороми ходять цілий рік і можуть перевозити мешканців острова та їх гостей. Крім того, Ви можете посадити вертоліт прямо на посадковий майданчик в особняку Вандербільта.

Після прибуття на острів Фішер у жителів є кілька особистих паркувальних місць, але в основному вони подорожують по острову на гольф-карах.

Зручності острова

Серед зручностей тропічного курорту – чудові ресторани та бари, а також членство в однойменному острівному клубі. Особняк Вандербільта, поле для гольфу, пляжний клуб, готельні номери, басейн, тенісний центр та приватні причали були ретельно відреставровані та відремонтовані під час проєкту “Відродження острова Фішера”, який було завершено влітку 2013 року. Тепер там можна скористатися безліччю зручностей, які створюють абсолютно унікальний стиль життя, що не має аналогів, роблячи його одним з найкращих місць для інвестицій.

Особняк Вандербільта

Історичний особняк Вандербільта у середземноморському стилі був спроєктований відомим архітектором Palm Beach Морісом Фатіо у 1935 році. В особняку розташовані вітальня та піано-бар Garwood, більярдний клуб Snooker Club, кафе City View, вітальня та салон Library, кафе Tangier, великий бальний зал і басейн з морською водою, що підігрівається.

Ресторани

На острові Фішер можна знайти дев’ять ресторанів, зокрема відомий лаунж-бар Garwood в стилі 1930-х років зі стейк-хаусом в будинку Вандербільта. Також є ресторан з італійською кухнею La Trattoria, в якому можна насолоджуватися видом на одну з двох пристаней для яхт у європейському центрі міста.

Інноваційний середземноморський ресторан з кухнею світового класу Porto Cervo розташований на схід від поля для гольфу, а прекрасний пляжний клуб острова має бар Sunset з неймовірним краєвидом на затоку Біскейн.

Відпочинок

Тут Ви можете насолодитися чемпіонським фервеєм, спроєктованим П.Б. Дайєм, який є найбажанішим приморським полем для гольфу та клубом Південної Флориди й описується як 18 лунок у 9. Тенісний клуб має 18 тенісних кортів з покриттям професійного рівня, а на острові є власний ультрасучасний фітнес-центр з програмами тренувань та харчуванням. Приголомшливі краєвиди океану перемежовуються з безліччю мальовничих велосипедних та пішохідних стежок.

Шопінг і спа

Ринок острова, спа-центр Spa Internazionale, гольф-магазин The Links та магазин Tennis Pro Shop пропонують химерний асортимент елітних товарів. Тут можна придбати вишукані страви та напої, а також органічні продукти, натуральні косметичні лінії, розкішний спортивний одяг та спорядження. Відомий Spa Internazionale та Salon di Bellezza – це елегантний відпочинок, що сприяє здоров’ю та розслабленню. Гості курорту та місцеві мешканці можуть скористатися найінноваційнішими в Маямі комплексними оздоровчими послугами.

Освіта

Денна школа острова Фішер – найпрестижніша і найкраща школа острова. Вона була побудована на особисті кошти мешканців острова та пропонує творчі заняття для учнів 2-8 класів. В інтерактивну навчальну програму включено безліч проєктів, орієнтованих на інтереси місцевої спільноти, наприклад, конкурс на найкращий дизайн дитячої кімнати Palazzo Della Luna.

Скільки “коштує” життя на острові Фішер?

Життя на острові у Флориді має велику ціну, враховуючи ексклюзивність і зручності острова. Острів Фішера в штаті Флорида, має середній дохід сім’ї у $200 000 і середній дохід у $2 000 000. Вартість будинку становить в середньому 2 000 000 доларів. Щоб стати членом острова, Вам доведеться заплатити 250 000 доларів США початкового членського внеску та приблизно 22 256 доларів США щорічних внесків, крім вартості багатомільйонної квартири.

Ще одним важливим чинником, що впливає на вартість, є спосіб пересування. Деякі жителі користуються поромом, щоб дістатися до острова і назад, але Ви також можете захотіти мати особистий човен, який можна припаркувати біля причалу. Вартість придбання постійної власності на причал складає від $125 000 до $500 000.

Інша альтернатива – володіння або оренда вертольота для подорожей островом. Можливо під час перебування на острові у Вас, швидше за все, виникне спокуса придбати гольф-кар. Гольф-кари є приватною власністю, але кожен житель нових та найрозкішніших будинків острова, Palazzo Del Sol та Palazzo Della Luna, отримує гольф-кар Garia вартістю $20 000 в подарунок.

Життя у розкоші на острові Фішер

У такому гарячому місці, як Маямі, немає нічого кращого, ніж життя на острові Фішер у Флориді. Острів поступається лише Саут-Біч за впізнаваністю серед міжнародної еліти. Незалежно від того, чи Ви хочете купити будинок для відпочинку, чи для постійного проживання, Ви можете скористатися перевагами справді ексклюзивного будинку з усіма вигодами острова, які Ви шукаєте.

Цей острів, з усією його безтурботністю, є місцем, де можна знайти справжню розкіш.

Катерина Гришина