До Мілану на вихідні

Батьківщина відомих футболістів, світова столиця моди - Мілан. Саме тут кілька дизайнерів вирішують, що саме весь світ буде носити наступного сезону. Це місто – колиска відомих брендів, як-от Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli – просто тревел-мрія будь-якої модниці.

В Італії майже всі міста збудовані за одним принципом – у центрі велика площа, на якій розташований головний собор. У Мілані – собор Дуомо, який унікальний тим, що є єдиним католицьким храмом із білого мармуру. У часи Римської імперії на місці Міланського собору був розташований храм Мінерви (римської богині мудрості, покровительки письменства, мистецтва й ремесла, яка пізніше була ототожнена з Афіною).

Дах собору прикрашають понад сто шпилів, основний із яких увінчує статуя Мадонни. Загалом же собор має 3400 статуй. Одна з них, як уважають місцеві мешканці, є прототипом Статуї Свободи у Нью-Йорку. Дах собору Дуомо схожий на вулички Мілану, якими можна неспішно прогулюватися та розглядати неймовірні пейзажі міста.

Усі відомі будинки моди розташовані на вулиці Monte Napoleone. Якщо ви бажаєте побувати першими на відкритті сезону моди, то вам потрібен не Париж, а Мілан, тому що звідси все починається. І цим, очевидно, все й закінчується. Тут складно знайти щось цікаве для нас, оскільки нове місто майже нічим не відрізняється від рідних районів Києва.

До Мілану потрібно їхати з великою торбою грошей. У всьому світі це італійське місто визнане батьківщиною законодавців моди. Кожен сезон сюди з’їжджаються справжні знавці краси і стилю. Мілан – вічний суперник Риму. Навіть форму для італійських поліціянтів шиє Prada.

Основним політичним центром країни, безумовно, є Рим, проте всі найбільші біржі й банки розташовані у столиці Ломбардії. Римляни частенько жартують, що краще, що є в Мілані – це потяг до Риму.

Будівля театру Ла Скала на головній площі міста настільки скромна й непомітна, що туристи часто сприймають за світову оперну сцену Галерею Вітторіо Емануеле, розташовану навпроти.

Але що б там хто не говорив, краще самим усе побачити. Тому сміливо купуйте квитки на літак і вирушайте в захопливу подорож. Мілан на Вас чекає!

Світлана Звонок