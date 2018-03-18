Каучсерфінг, або Гостинність безкоштовна

Запровадження безвізового режиму зробило світ більш відкритим для мандрівників. Але не дешевшим. Як побувати закордоном і не збанкрутувати? Відповідь на це запитання в одному лише слові — каучсерфінг.

Каучсерфінг? Що це?

Каучсерфінг — це онлайн-спільнота, яка об’єднує більше 7 млн туристів з усього світу. Її члени безкоштовно поселяють у себе вдома мандрівників з інших міст чи країн та організовують спільні подорожі.

Ідея проекту виникла у американського мандрівника Кейсі Фентона у 2000 році. Він купив найдешевший квиток до Ісландії, але йому не було де зупинитися. Тоді чоловік розіслав більш ніж 1500 листів ісландським студентам з проханням дозволити йому пожити у них. На його прохання відгукнулося кілька груп студентів. Кейсі провів незабутні вихідні в Ісландії і вирішив, що більше не буде користуватися послугами туристичних компаній, а створить власний інтернет-ресурс для планування подорожей. Тепер ця послуга доступна і українцям.

Як це працює?

При реєстрації на сайті couchsurfing.com кожен учасник повинен зробити невеликий грошовий внесок для доступу до інформації. Не хвилюйтеся — він по кишені кожному туристові. Зареєструватися на платформі можуть тільки ті, кому вже виповнилося 18 років.

Для початку треба створити власний профіль і розповісти в ньому про себе, свої захоплення та досвід мандрівника. Далі — знайти місце, куди заплановано подорож, та особисто домовитись із власником житла.

Що варто знати новачкам?

1. У пошуках житла не варто писати шаблонні листи і надсилати їх усім підряд. Краще оберіть кількох людей, дослідіть їхні інтереси і покажіть, що ви зацікавлені у тому, аби зупинитися саме у них. Якщо ви хочете спланувати цікаву і вдалу подорож, не варто зупинятися у людей, чиїх інтересів ви не поділяєте.

2. Детальніше дослідіть профіль людини, у якої збираєтеся жити. Перевірте, як часто вона заходить у мережу та які відгуки про неї залишають інші туристи. У затребуваних каучсерферів відгуків завжди багато.

3. Заздалегідь домовляйтеся про проживання — щонайменше за 3–4 тижні до подорожі.

4. Писати краще тим користувачам, які відповіли хоча б на 70% листів (на сайті є показник, який дозволяє це перевірити). Так ви матимете більше шансів отримати відповідь на свій запит.

5. Не варто ганятися за найзатребуванішими каучсерферами. Зазвичай у них все розплановано на кілька місяців наперед. Краще звернути увагу на когось менш популярного.

6. Якщо ви вже опинилися в чужому місті, і вам терміново потрібне житло, скористайтеся функцією «Терміновий запит» (last-minute request). Деякі члени спільноти зможуть прийняти вас до себе без попередньої домовленості.

7. Після прибуття варто попросити нового знайомого показати цікавинки його міста. Так ви зможете більше дізнатися про визначні місця та заклади, у яких можна дешево і смачно перекусити. А ще це гарна можливість познайомитися з містянами та попрактикувати іноземну мову (якщо ви проїхали в іншу країну).

8. За правилами каучсерфінгу, гості можуть перебувати у господаря дому не більше 5 ночей. Але, якщо ви добре поладнаєте, то можете домовитися і про триваліше проживання.

9. Після листування з господарем житла, обов’язково надішліть йому кауч-реквест (couch request). Це гарантія того, що він про вас не забуде, і ви будете занесені до його списку на приїзд.

10. І наостанок, якщо ви вирішили прийняти гостя або самі є гостем, але вас щось бентежить, чи ви запідозрили щось недобре, то ви можете відмовитися ночувати у когось чи приймати когось у себе. Пам’ятайте, що ви нічим нікому не зобов’язані.

За ще однією порадою ми звернулися до досвідченого мандрівника Олега, який вже понад 4 роки користується послугами каучсерфінгу:

«Спочатку каучсерфінг здавався мені дуже небезпечною та дивною ідеєю, але згодом, користуючись ним, я зрозумів, що годі придумати щось більш цікаве та корисне. Це дійсно об’єднує: весь світ став одним цілим, стерлися всі кордони та стереотипи. У багатьох країнах саме завдяки цій платформі я почувався як вдома. Усі люди дуже привітні та приємні. Ще жодного разу мені не відмовили у ночівлі чи допомозі.

Для мене, наприклад, було великими відкриттям те, як мене вітали у Німеччині. Це надзвичайно гостинні люди, які намагалися створити найбільш комфортні умови для свого гостя. Взагалі, я вважаю, що кожен турист повинен хоч раз у житті спробувати погостювати в іншій країні саме у такий спосіб. Адже це точно незабутній досвід.»

Вікторія Бурачок