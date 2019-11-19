Кінематограф і туризм: місце перетину

Локаціями для зйомок багатьох фільмів часто стають краєвиди реальних місць на нашій планеті. Когось із режисерів приваблює природа, а хтось шукає замки чи хатинки. У будь-якому випадку, погодьтеся, побачити на власні очі місця, де знімали світові шедеври — це мрія кожного фаната. Пропонуємо вам пройтися шляхами героїв улюблених стрічок.

Як не дивно, щоб фільм посів чільне місце у світовому кінематографі, не обов’язково витрачати багато грошей на декорації. Більшість людей навіть не здогадуються, скільки дивовижних та привабливих місць є навколо. Зараз деякі з них — це популярні туристичні об’єкти, що стали такими саме завдяки зйомці відомих фільмів.

Володар перснів

Щось більш вдале для зйомок цього фільму, ніж Нова Зеландія, годі було й шукати. Після виходу фільму навіть виникло таке явище як Толкін-туризм. «Володар перснів» свого часу став найкращою безкоштовною рекламою Нової Зеландії. Мільйони туристів щороку їдуть до цієї країни, щоб побачити краєвиди Середзем’я. До програми Толкін-туризму входять, наприклад, гора Олімпус в Національному парку Кахурангі або березовий ліс Лотлоріен — дім ельфів Середзем’я, а також, звичайно, Гобітон.

Абатство Даунтон

Частина зйомок серіалу про британську аристократичну родину проходила біля замку Хайклер у Гемпширі, зокрема кадри з історичними інтер’рами та екстер’єрами. До речі, в цьому ж замку знімали й деякі інші стрічки: «Місіонер», «Дживс і Вустер», «Матч-пойнт». Власники маєтку охоче приймають туристичні тури і доброзичливо ставляться до відвідувачів. Але повернімося до «Абатства Даунтон». Окрім замку Хайклер, у серіалі можна побачити інші реальні локації Великої Британії: селище Бамптон, місто Бекенсфілд, залізнична станція Хорстед Кейнес. Об’єктиви операторів не оминули і британську столицю. Зокрема при перегляді різдвяної серії 2013 року можна впізнати в кадрі Букінгемський палац, Голдсмітський коледж та Лондонський університет.

Парк Юрського періоду

Хоч динозаври і були звичайними декораціями, однак місця для зйомок вигадувати не довелося. Більшість кадрів із тропіками — це ніщо інше, як краєвиди острова Кауаї (Гаваї) та Домініканської Республіки. За сюжетом динозаври мешкали саме на узбережжі На-Палі, біля водоспаду Манавайопуна, а також на ранчо Куалоа. Приїхати сюди варто не лише фанатам стрічки. Приголомшливі пейзажі не залишать байдужими навіть найбільш вибагливих туристів.

007: Спектр

Попри те, що це вже 24-ий фільм про Джеймса Бонда, кіномани чекали на нього з нетерпінням, а вихід стрічки став подією майже світового масштабу. Географія зйомок «Спектру» вражає так само, як і отримані кадри. Тут є все: і мексиканська екзотика, і англійська стриманість, і римська велич. Але найбільшу увагу глядачів привернула австрійська вишуканість. Мова йде про кадри, відзняті в Альпах. Футуристична лікарня, яка виглядає у фільмі надзвичайно ефектно, насправді є рестораном, що розташований на вершині гори Гайслахкогль. За скляним фасадом цього закладу — панорамний краєвид Ецтальських Альп і висота більше трьох кілометрів.

Марсіянин

На перший погляд, на нашій планеті не існує місцевостей, які можна сплутати з марсіянською поверхнею. Однак творці фільму «Марсіянин» довели зворотне. Вони знайшли ідеальне місце для зйомок — пустелю Ваді-Рам у Йорданії. Багряні піски, фактурні скелі та каньйони стали основою пейзажів «червоної планети». Останнім часом пустеля стала популярним туристичним об’єктом із інфраструктурою та розвагами. Біля входу до туристичного центру на вас уже чекатимуть бедуїни на джипах або верблюдах та пропонуватимуть свої послуги.

Як бачите, кінематограф і туризм мають свої точки дотику. Якщо вам подобається хоча один із перелічених нами фільмів, то ідея для наступного туристичного маршруту у вас уже є.

Анастасія Нікуліна та Світлана Звонок