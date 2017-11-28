Місія – вижити з будь-якою їжею!

Зимовий похід – цікаве і в той же час нелегке заняття. Але не варто лякатися. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна не тільки вдало сходити в гори на декілька днів, але й повернутися звідти живим, здоровим та з яскравими враженнями на все життя.

Незважаючи на те, що на календарі – осінь, на вершинах українських гір вже лютує зима.

Найважливішим рішенням у підготовці до походу є вибір маршруту. Новачкам у цій справі бажано вибирати такий маршрут, щоб не проходив далеко від цивілізації – приблизно 3-4 години ходьби до будь-якого населеного пункту. Обов’язково повинна бути можливість екстреного сходження. Не ходіть по горах вночі та в погану погоду. Весь ваш шлях має бути ретельно спланований, це важливо, тому що в горах не завжди можна знайти джерело питної води. А якщо брати воду з собою у великих кількостях, то це тільки ускладнить вам перехід. Джерела позначені на туристичних картах, виходячи з цього, можна прокласти собі маршрут. Новачкам в туристичній справі не варто йти в похід самостійно, краще приєднатися до групи, в якій є досвідчені туристи (зараз їх дуже легко знайти та зв’язатися з ними через соціальні мережі).

Не варто також йти в гори взимку без відповідної екіпіровки (відомі численні нещасні випадки з непідготовленими туристами в Карпатах саме в зимову пору року). Якщо у вас її немає, то попросіть спорядження у друзів, у когось з них десь завалявся зимовий спальник, намет або рюкзак.Решту можна докупити в будь-якому туристичному магазині чи взяти напрокат.

З одягу знадобляться:

Черевики

Черевики в похід – справа суто індивідуальна. Практика показує, що в похід (особливо в зимовий) краще не брати пухнасті міські черевички з довгою шерстю для краси та голою, стертою об асфальт, підошвою: вони швидко “вб’ються” і можна залишитися зовсім без взуття. Похідне взуття повинно бути тверде, тримати форму, з товстою підошвою та добре зашнуроване, щоб нога не вилітала – це зменшить можливість вивиху.

Шкарпетки

Шкарпетки можна брати як звичайні, так і спеціальні туристичні для походів. Відмінність останніх лише в тому, що вони мають захист від вологи і швидко висихають. Якщо ви все ж обираєте перший варіант – звичайні – тоді, чим більше пар, тим краще (щоб ступні ніг завжди залишалися сухими й у теплі).

Бахіли, «ліхтарики»

Все це – назви для одного й того ж пристосування, покликаного не пропускати сніг всередину черевика. На практиці перевірено – річ потрібна.

Запасний (спальний) комплект одягу

Одяг під час ходьби може промокнути, адже маршрут зазвичай проходить через бруд або сніг. Тому переодягтися ввечері в сухий, чистий одяг і спокійно в ньому спати – дуже приємна після довгого переходу справа, це не дасть вам застудитись та захворіти.

Вітрівка

Головне завдання вітрівки, як можна здогадатися з назви, захист від вітру та снігу. Сніг, в разі потрапляння на одяг, буде танути, через що його доведеться сушити. Сушити одяг в горах – справа довга і не особливо приємна, коли цей же час можна витратити на фото видових місць. Тому вітрівка по верх теплої одежі, чи вологонепроникна куртка – MUST HAVE.

Тепла шапка

Це очевидно – на вулиці, особливо в холодні пори року, такі як осінь й зима, люди ходять в теплих шапках, і не тільки в гори. Краще, коли вона не тільки тепла, а й захищає вуха від морозів. В поході доведеться відмовитись від гарненьких, модних, які аж ніяк не збережуть ваші вушка від холодів, шапочок.

Теплі рукавички

Рукавичок має бути більше, ніж одна пара! Щоб при намоканні їх можна було змінити. На практиці виявлено, що навіть рукавички із вологонепроникного матеріалу в кінці дня потрібно сушити, а на це не завжди вистачає сил.

З посуду знадобляться кружка, ложка, миска та ніж

Візьміть із собою їжі, бо доведеться харчуватися корою та корінцями. Зазначу, що варто взяти також крекерів або горішків, щоб було що пожувати, якщо до привалу далеко, а їсти вже хочеться (до того ж вони – крекери і горішки, поживні та швидко засвоюються).

Фото- та відеотехніка

Якщо вирішили брати із собою фотоапарат або відеокамеру, щоб зберегти в пам’яті найяскравіші моменти походу, то не забудьте взяти запасні акумулятори – на холоді електроніка швидко розряджається (телефонів це теж стосується). Найкраще носити фото- та відеотехніку під курткою, бажано в спеціальному чохлі.

Звісно, все одній людині нести складно, тому розділіть навантаження між групою. І пам’ятайте, в поході головне – його організація. А ще теплий сусід у наметі з горішками.

Щасливої ​​дороги!

Марія Карпенко