Римські канікули для мрійників

Особливістю Італії є те, що всі міста абсолютно не схожі між собою. Різняться вони архітектурою, атмосферою, пейзажами та, найголовніше, — люди в них абсолютно різні, але майже всюди привітні. Столиця Італії, вічне місто Рим, точно має попит серед мандрівників-мрійників. Це місто вже понад 2,7 тисячі років зачаровує своєю величчю.

Для кожного Рим відкривається по-різному — для когось це найцікавіша історична книга, для когось — осередок найважливіших церков, гастрономічний рай чи місто пригод. Рим дуже різний, але однаково прекрасний для всіх. Іноді потрібен час, аби зрозуміти та полюбити його, а іноді це кохання з першого погляду — у будь-якому випадку це місто не залишає байдужим. Тут зосереджена велика кількість історичних та культурних пам’яток, музеїв, парків, різноманітних закладів та магазинів.

Колізей

Одна з найпопулярніших пам’яток у цьому місті. Вона зберігає пам’ять про страшні античні розваги та середньовічні міжусобиці. Його неможливо побачити без людей — вдень навколо нього простягається величезна черга туристів, а вночі відпочиває молодь.

Поряд організовують пікніки, влаштовують фотосесії, проводять екскурсії. Важко пояснити, чим приваблює ця споруда таку кількість людей, але заперечувати силу Колізею точно не можна.

Капітолійський музей

Найстаріший публічний музей у світі. Тут збережено велику кількість історичних пам’яток — скульптур, картин, предметів побуту. Найкраще відвідувати цей музей з екскурсоводом, оскільки неможливо самостійно осягнути масштаб того, що зберігають стіни трьох палаців, з яких складається музей.

Фонтан Треві

Найбільший римський фонтан. Його висота сягає 25,9 метрів, а ширина 19,8 метрів. Він прилягає до фасаду Палацу Полі, через що здається ще більш величним. Найкращий час для того, щоб ознайомитися з цією пам’яткою — рано вранці. Оскільки вдень тут зазвичай натовп туристів, які роблять фото біля фонтану та залишають в ньому дрібні гроші. Щорічно звідти дістають близько 1,5 мільйона євро.

Пантеон

Храм, збудований у 1 столітті до нашої ери, а у середньовіччі освячений як Церква Святої Марії та всіх мучеників. У стелі Пантеону великий пролом, тому по-особливому це місце розкривається у дощову погоду. Не можна заперечувати його неймовірно сильну енергетику — навіть серед купи туристів, якщо підійти ближче до вівтаря, можна її відчути.

Апельсинові сади

Парк розташований на Авентійському пагорбі. На диво, тут не дуже велика кількість туристів, але це місце можна назвати по-справжньому райським. Саме воно взагалі неподібне до всього іншого, що можна побачити в Римі. Святий Домінік посадив тут перше апельсинове дерево, яке привіз з Іспанії у 1216 році. У 1932 році в пам’ять про святого тут було висаджено цілу рощу. Тут співають пташки, грають вуличні музиканти — ідеальне місце, щоб втекти від міської суєти. Саме з цього парку відкривається прекрасний панорамний краєвид на місто. Біля парку розташований затишний район з приватними будинками, за своєю атмосферою більше схожий на іспанський.

Іспанські сходи

Свою назву сходи отримали від площі, яка знаходиться у їхньому підніжжі. Улюблене місце як туристів, так і місцевих жителів. На сходах влаштовують пікніки та просто відпочивають.

Ватикан

Окрема незалежна держава, розташована в Римі. Найцікавішими тут, звісно, є музей Ватикану та Собор Святого Петра. На Ватикан треба виділити окремий день. І навряд чи після цього візиту ще залишиться бажання відвідати інший музей. Почати варто з того, що квитки до нього бажано купувати онлайн заздалегідь і рекомендовано ходити ним з аудіогідом. Перше дозволить швидко та без черги потрапити всередину, а друге дозволить у повній мірі насолодитися музеєм. Тут понад двадцяти залів, присвячених окремим епохам.

Вже десь у сьомому залі можна відчути перенасичення інформацією, але бажання пройти до кінця від цього не зменшується. Навіть з картою тут легко загубитися — вказівники ще більше заплутують, але у кожній кімнаті всіх залів можна звернутися по допомогу до працівників музею — всі вони дуже привітні та приємні.

Важко виділити якусь залу з-поміж усіх — тут зібрано найцікавіші культурні та історичні надбання людства, художні колекції та багато всього іншого, що варте уваги. Важко переоцінити важливість кількох годин в цьому музеї. Наступний пункт після музею — собор Святого Петра — найбільший і найважливіший храм для християн західного обряду. Вівтар церкви розміщений над могилою апостола Петра.

Після відвідування музею та собору можна прогулятися найменшою державою та перекусити в одному з численних ресторанів, ціни в яких трошки менші за римські.

Рим дуже незвичне місто. На перший погляд воно здається якимось не суцільним. Незрозуміло, як тут співіснують такі різні речі. Тільки тут за один день можна переміститися з одного тисячоліття в інше, а потім ще і в третє. Тільки тут можна зранку роздивлятися мумію, а ввечері пити белліні біля красиво підсвіченого Колізею. В Римі можна без докору сумління поснідати равіолі, пообідати величезною піцою, а повечеряти полуницею з лімончелло. Тільки в Римі можна насолоджуватися зливою і сміятися, коли наскрізь промок. Тут можна зустріти служниць, які в центрі міста на лавочці неспішно п’ють вино та заїдають його піцою. Тут починаєш вірити у безглузді речі й кидаєш монетку правою рукою у фонтан Треві, аби приїхати знов у це суперечливе, але таке прекрасне місто.

Віталіна Макоревич