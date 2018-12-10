Топ-7 різдвяних ярмарків Європи: де відсвяткувати

Прийдешньою зимою забудьте про свої рідні та звичні місця відпочинку на Різдво, а вирушайте на один з казкових різдвяних ярмарків Європи. Поспілкуйтеся з місцевими жителями і прогуляйтеся святковими вулицями, смакуючи глінтвейн і насолоджуючись серенадами різдвяного хору.

Різдвяний ринок Монтепульчано, Італія

У середньовічному містечку Монтепульчано, яке розкинулося в мальовничій області Тоскані, щорічно проходить безкоштовний різдвяний ярмарок, що розташований він на вершині пагорба. Починається ярмарок в листопаді. На площі Пьяцца Гранде і прилеглих вулицях розміщено понад 70 дерев’яних будиночків, в яких продаються традиційні сувеніри – вироби зі шкіри та різдвяні прикраси, а також солодощі. Там же можна покататися на справжній різдвяній каруселі та відвідати міні-ранчо з поні.

Поруч Полізіанская фортеця перетворюється на замок Санта-Клауса. Діти можуть відвідати Санту та взяти участь у заходах та інтерактивних шоу. В саду фортеці можна покататися на ковзанах – там чудовий каток.

Коли: у певні дати з суботи 17 листопада 2018 року до неділі 06 січня 2019 року. Ринок відкритий з 10:30 до 19:30.

Різдвяний базар біля Вінчестерського собору, Великобританія

Вінчестерский різдвяний ярмарок завжди сповнений святкового настрою й приваблює понад 400 тис. відвідувачів щороку.

На площі є більше 100 будиночків, де продаються такі святкові делікатеси, як глінтвейн, ковбаси, пироги – і все це в мальовничому місці з видом на прекрасну споруду вінчестерського собору. Увечері він освітлений чарівними ліхтарями та кидає чарівний відблиск на ярмарок. У центрі традиційно обладнується каток під відкритим небом з величезною різдвяною ялинкою.

Обов’язково ознайомтеся з різдвяними заходами в соборі, в тому числі з Різдвяним парадом ліхтариків та концертами.

Коли: з суботи 17 листопада до четвера, 20 грудня 2018 року

Талліннський різдвяний ярмарок, Естонія

Таллінське Старе Місто – історичний центр – перетворюється на торговий рай! Тут ви можете купити традиційні естонські страви й вироби ручної роботи, іграшки та джемпери, теплий одяг з овечої вовни й стильні фетрові капелюхи. Музиканти наповнюють повітря музикою й розважають протягом усього часу.

У цю пору року температура ледь сягає нуля, а високі міські шпилі й барвисті середньовічні будинки створюють казкову атмосферу.

Власники наметів продають теплі капці, гречані подушки, дерев’яні, керамічні та скляні вироби, красиві ковдри ручної роботи, домашні свічки, різдвяні вінки й традиційні кардигани.

Аромат гарячого глінтвейну наповнює повітря, а естонські святкові страви свинина, квашена капуста, кров’яні ковбаски, гарячі супи, пряники, марципан, мед, печиво – так і ваблять відвідувачів.

Коли: з п’ятниці, 16 листопада 2018 року, допонеділка, 7 січня 2019 року, з 10:00 до 20:00.

Штріцельмаркт, Дрезден, Німеччина

Ймовірно, найстаріший Різдвяний ринок у Німеччині – Штріцельмаркт (від слова «Штріцель» – Striezel, що означає довга, плетена булочка). Він відомий своїм особливим різдвяним тортом, що зроблений з фруктів та марципанів.

Найбільший у світі пиріг важить близько чотирьох тонн і подається для публіки тільки після того, як сотні кухарів-кондитерів пронесуть його старим містом.

Серед речей, які можна купити: лускунчики, скляні вироби з Тюрінгії, а також якісну і надзвичайно красиву кераміку.

Коли: з четверга 29 до понеділка 24 грудня 2018 року з 10:00 до 21:00

Різдвяний базар в Гельсінкі, Фінляндія

Фіни люблять відзначати Різдво в Гельсінкі, де проходить найстаріший і найбільший захід такого роду. Запалювати багато вогнів на вулицях – давня традиція, яка почалася у 1949 році, стала символом надії після Другої світової війни.

Ринок розташований на Сенатській площі. Тут можна придбати гарні подарунки, а також продукти місцевого виробництва, рибу, м’ясо та інше. Існує також традиційна карусель, де безкоштовно катаються діти.

Коли: з суботи 01 до суботи 22 грудня 2018 року

Женевський Різдвяний базар, Швейцарія

Різдвяне село в парку Бастіон займає близько 8000 кв. м.

Традиційні дерев’яні шале пропонують місцеві делікатеси – яблучний штрудель або розкішний рулет з лобстерами. Крім продуктових крамниць, Ви можете відвідати ресторан-фондю на 150 місць.

Якщо Ви віддаєте перевагу глінтвейну, то у спеціальному лаундж-барі можна знайти різні різдвяні напої.

Поруч розташований каток, карусель і дитяче шале, де проводяться різні святкові майстер-класи.

Коли: з четверга 06 грудня до понеділка, 31 грудня 2018 року.

Віденський Різдвяний базар, Австрія

Віденський Різдвяний базар на Ратушній площі відвідує більше мільйона людей на рік. Це найпопулярніший різдвяний ярмарок у Європі.

Понад 100 кіосків пропонують подарунки з цукатів, вироби декоративно-прикладного мистецтва, ароматизовані свічки з бджолиного воску. В Австрії надзвичайно популярні печені яблука і смажені каштани. Поруч розкинулося різдвяне село, де можна відвідати кілька музеїв.

Коли: Віденський Різдвяний базар відкритий з суботи 17 листопада до середи 26 грудня 2018 року. Різдвяне село відкрито з п’ятниці 23 листопада до неділі, 23 грудня 2018 року.

Обирайте собі казкову мандрівку до різдвяної країни, щоб поринути в атмосферу європейського святкування!

Юлія Холод