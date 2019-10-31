Варшава: місто, яке намагається

Польська столиця безперечно саме намагається. Намагається знайти свій особливий стиль, намагається осучаснитися, намагається відмовитися від радянського минулого. І саме оці її спроби роблять її певною мірою привабливою. Однак, насправді, Варшава занадто схожа на інші міста — і цим же не схожа ні на кого.

Поїздки українців за кордон відбуваються все спонтанніше (дякуючи безвізу). Квитки на визначені дати купуються лише за тиждень. Без сумнівів купляйте прямий рейс Київ-Варшава-Київ. Тим більше, що через величезний потік трудових мігрантів, автобусні рейси до польської столиці вирушають чи не кожну годину. Тому потрапити туди досить легко, а звідти, завдяки послугам численних європейських лоукост-перевізників,— до будь-якої точки Європи.

Варшава дуже сильно модернізується та розвивається, чималим коштом за рахунок Європейського союзу. Опинившись у центрі міста, перед Вами розкривається величезна кількість сучасних ТРЦ, ресторанів та кафе, високих хмарочосів, у яких розташовані готелі найвідоміших світових мереж, магазини найпопулярніших франшиз — усе це можна знайти у Варшаві. З польських традицій тут знайти щось важко, все аж занадто інтернаціонально, «по-європейськи». У новому районі міста, розташованому вже на його околиці, теж чітко простежується європейська прагматичність та відкритість простору. Тому «нова» Варшава майже нічим не відрізняється від традиційних європейських міст, як, наприклад, Гамбурга.

Варшава = Москва

А ось інший бік польської столиці — її радянське минуле. Варто лише виїхати з центру міста, або просто потрапити на інший берег Вісли, всюди, наче гриби, виростають радянські багатоповерхівки. Цим Варшава схожа на будь-яку іншу країну Східної Європи та Балкан, які лише 25 років тому перебували під соціалістичним впливом. Ба, навіть більше. Гуляючи центром міста, можна побачити будівлю польського Палацу культури — ніщо інше, як російське Міністерство закордонних справ у Москві. Вони не те, що схожі, вони зроблені абсолютно ідентично одне до одного. І таких речей у Варшаві купа. Хоча вона й намагається поступово модернізуватися, однак для таких масштабних перебудов знадобиться не менше півстоліття.

Варшава = Львів

Крім сучасних новобудов та радянської архітектурної спадщини є у Варшаві ще й третій бік, більш давній — це те, що лишилось ще з часів польського величчя на європейській карті, або, простіше кажучи, Старе місто. І тут важко сказати, хто на кого схожий, Львів на Варшаву чи Варшава на Львів, бо все-таки ці міста розвивались в одній державі на той час. Однак це не скасовує того факту, що Старе місто Варшави неймовірно однакове зі Старим містом Львова. Ті ж площа Ринок, театри, університети, ратуша — майже скопійовані одне з одного.

Справді, після візиту до Варшави, багато людей кажуть, що там нічого дивитися. Виходить, що польська столиця — це лише вдала компіляція елементів інших міст. А тому й не відчуваєш в ній нічого екстраординарного, характерного, особливого. Але хто знає, можливо саме в цьому і є її унікальність?

Олексій Ярмоленко