Біла Церква — історичний центр України

Немає такої людини в Україні, яка ніколи не чула про Білу Церкву. Раніше місто було важливим історичним центром. Нині економіка Білої Церкви представлена потужним промисловим комплексом, який складається із 57 підприємств різних галузей та видів діяльності. Біла Церква, неначе казино в Лас-Вегасі. Потрапиш один раз — запам’ятаєш на все життя.

Історичне минуле

Усім відомий той факт, що 1032 року Білу Церкву заснував Ярослав Мудрий. Але не всі знають, що на той момент не те, що Білої Церкви не було, та ще й ніякого міста ніхто не засновував. На початку ХІ століття, задля зміцнення південних рубежів держави, вздовж річки Рось почали будувати оборонну лінію: кілька фортець з величезними насипами та ровами. Головною серед цих фортець став військово-феодальний замок, що отримав назву Юр’їв. Чому Юр’їв? Через те, що він був названий на честь християнського імені Ярослава Мудрого — Юрій. Пізніше почали з’являтися й інші будівлі, і вже наприкінці століття містечко стало кафедральним центром Пороської єпархії.

Юр’їв зазнавав постійних набігів печенігів, тому дуже часто його руйнували та відбудовували знову. Востаннє містечко було зруйноване в ХІІІ столітті. Саме після цього новопобудоване місто отримало назву Біла Церква.

З першою назвою містечка розібралися. Але чому через три сторіччя йому змінили назву? Після останнього зруйнування Юр’їв залишив по собі лише білокам’яний собор. Саме він довгий час служив орієнтиром серед густих лісів для переселенців.

1569 року місто на Київщині увійшло до складу Речі Посполитої. І вже через декілька років тодішній польський король Сигізмунд ІІІ надав місту Магдебурзьке право.

Відомим фактом є те, що саме із захопленням білоцерківського замку почалося селянсько-козацьке повстання, яке започаткувало період війни між Україною та Польщею.

Нині Біла Церква є відомою як військове місто. Це й не дивно. Оскільки в історичні часи в місті відбулися важливі військові події. Зокрема, в часи Визвольної війни Богдан Хмельницький перебував у Білоцерківському замку та розсилав по всій Україні заклики до боротьби. Пізніше — тут було укладено Білоцерківський договір між гетьманом та польсько-шляхетським урядом.

У XX столітті Біла Церква відіграла провідну роль у створені Директорії Української Народної Республіки. Тут було вперше надруковано повідомлення про відновлення влади незалежної УНР.

Куди сходити?

У Білій Церкві знаходиться найбільший і найстаріший дендропарк в Україні — «Олександрія», який був названий на честь дружини Ксаверія Браницького — Олександри. На території парку можна знайти Царський павільйон, в якому раніше жили гості Браницьких, колонаду «Луна», павільйон «Рутонда», «Руїни», «Китайський місток».

Де можна розважитися?

Порівняно зі столицею, Біла Церква невеличка. Але тут для кожного знайдуться розваги. Якщо ти студент, то тобі сподобається нічний клуб «San-Marino», в якому демократичні ціни та сучасна музика. «Золота молодь» вподобає розважальний комплекс «Cabaret&Belveder». Важливим фактом є те, що вхід у «Cabaret» лише з 21 року. В центрі міста знаходиться нічний клуб «Каліпсо», він відомий тим, що працює найдовше.

В історичній частині міста, біля Соборної площі, розташований парк імені Тараса Шевченка. Кожна дитина у місті знає та полюбляє це місце, оскільки тут знаходяться атракціони на будь-який смак: клоуни, оглядове колесо, канатна доріжка, батути та інше.

Як добратися?

Біла Церква вважається містом обласного значення і розташоване в Київській області.

Транспорт у Білій Церкві досить розвинений. По місту функціонують понад 500 маршрутних таксі, та є залізничний вокзал. До того ж до 2020 року запланували відновити військовий аеродром, який у майбутньому стане міжнародним аеропортом.

Через гарну інфраструктуру, з Києва до Білої Церкви доїхати досить легко. Кожні півгодини з одного міста в інше відправляється автобус, ціна якого складає 60 грн.

Діана Бондаренко