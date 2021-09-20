Лисоня – місце героїчної слави

Гора Лисоня є героїчним надбанням маленького містечка Бережани, що на Тернопільщині. Вона несе велику споконвічну історію, а її дух зображує героїзм та національну силу Українських січових стрільців. Адже саме тут у 1916 році полягли тисячі патріотів, котрі захищали свою землю від російської армії.

Лисоня – це місце, де можна отримати заряд патріотичної енергії та відчути бойовий дух народу. Минуло дві епохи, упродовж яких режими намагалися викорінити сліди тих трагічних подій. Однак час довів: пам’ять про місце та події залишаються невмирущими.

Історія

У серпні-вересні 1916 року відбулися запеклі бої за гору Лисоня. Російська імперія здійснювала наступальну операцію на західноукраїнські землі, яка увійшла в історію як Брусиловський прорив. Захистити народ виступив полк Українських січових стрільців спільно з австро-угорськими військами. Важливим завданням для українських добровольців стала оборона міста Бережани. Саме тому вони прийняли рішення зайняти позиції неподалік від Бережан, а саме на горі Лисоня.

Прориви московських гарнізонів призводили до того, що українські добровольці опинилися у скрутному становищі. Січові стрільці утримували позиції зі значними втратами. А російська армія доклала максимум зусиль для захоплення міста та розпочала артилерійський обстріл позицій українських та австро-угорських військ. Здавалося б, що настав кінець. Однак ворог не розрахував бойового духу українців. Ціною великих втрат загони Українських січових стрільців дають серйозний бій московським загарбникам та проривають кільце оточення.

Бої за гору Лисоня є недооціненим прикладом військової мужності для сучасників. Адже в надскладних умовах українські військові не склали зброю, а продовжували боронити рідний край.

Що можна побачити?

На вершині Лисоня споруджено пам’ятник – Хрест скорботи та слави як данина світлій пам’яті Українських січових стрільців. Збоку розміщені мармурові плити, на яких викарбувані імена полеглих. Біля Хреста збудована каплиця Покрови Пресвятої Богородиці, де можна помолитись за нащадків, які так мужньо і гідно відстоювали свій рідний край.

З цієї гори відкривається неймовірний краєвид міста, яке лежить під вашими ногами. Воно незрівнянно красиве та мальовниче. А якщо озирнутись навкруги, то одразу помічаєте неповторну красу природи! Заквітчані поля, ошатні дерева, музичні симфонії птахів, бойовий дух – все це додає певного колориту цій місцевості. Ви заряджаєтеся патріотичною енергією і вкотре переконуєтеся, що наша держава – це країна історичних постатей та героїв.

Лисоня – це дзвін пам’яті, поклик, наснага, символ, правда народу, який понад сто років захищає незалежність Української держави від російського окупанта та будує своє майбутнє. Це місце героїчної слави та болючих втрат легендарного легіону Українських січових стрільців. Щорічно на горі святкують фестивалі, присвячені пам’яті та пошані героям держави.

Як добратись?

Щоб відвідати гору Лисоня, насамперед потрібно приїхати в місто Бережани, що на Тернопільщині. З обласних центрів ходять щопівгодини маршрутки та BlaBlaCar. Прибувши в Бережани, Ви можете найняти місцеве таксі й доїхати до гори або пройтись пішки близько п’яти кілометрів.

Тетяна Карпишин