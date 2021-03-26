Сатанів – містична перлина Поділля

Це маловідоме місце знаходиться на території Національного природного парку «Подільські Товтри» і нічим не поступається Кам’янець-Подільському.

Така страхітлива назва, звичайно, не має нічого спільного з сатаною. Існує дві версії, чому містечко назвали саме так. Перша – назва пішла від слова «сат», що в перекладі означає «велике село». Друга версія говорить про те, що в 105 році до н. е. в краях, де сьогодні знаходиться Сатанів, проходило військо легата Тонілія. Він запитав своїх воїнів: «Sat et non?», що в перекладається як: «Йдемо далі чи залишаємося?». Військо відповіло: «Sat». Звідси і пішла назва Сатанів.

Головною цінністю міста є мінеральна вода. Заради неї сюди приїжджають туристи з різних куточків України. У санаторіях Сатанова відпочинок і лікування завжди відбувається за допомогою «магічної» водою.

На території села побутують різні культури: слов’янська, римська, монгольска, польська, грецька, вірменська. Всі вони залишили після себе сліди: монастирі, костели, храми і брами.

Печера відлюдника

Кажуть, що відлюдник прийшов у ці краї в 30-х роках XIX століття. Протягом чотирьох років він будував собі печеру у вапняку, жив там близько 70-ти років, і помер у похилому віці. Печера складається з двох частин: в одній відлюдник жив, в іншій молився. Кам’яне ліжко, слабке освітлення, холод та волога були постійними супутниками відлюдника впродовж його тривалого перебування тут. Сьогодні в тій частині печери, де молився самітник, стоять ікони, престол і свічки.

Водоспад на Збручі

Таку красу можна вважати невеличким українським Ніагарським водоспадом. Цей водоспад, штучного походження, гармонічно поєднується з флорою краю.

Тим, хто досі не вірить, що в Україні є такі місця, пропоную побачити цей шедевр природи на власні очі.

Єврейський цвинтар

Ви можете здивуватися, чому кладовище я віднесла до найцікавіших місць Сатанова. Місцевий єврейський цвинтар – це справжній музей під відкритим небом. Тут можна знайти надгробки ХІV століття і кожен з них є справжнім витвором мистецтва. Вони мають різні зображення і символів, які зображуються невипадково і мають своє значення. Наприклад, на чоловічих надгробках частіше зображували лева, а на жіночих – птаха. Тут панує особлива надземна атмосфера.

Сатанів – це місце незвичайних історій та дивовижної природи, що зачаровує з першого погляду. Ця частина Поділля прекрасно підійде для відпочинку тим, хто потребує спокою і повного злиття зі світом. Якщо ви хочете побачити як жили і служили Богу перші християнські монахи, відвідати місця, де стояв Збруцький ідол, насолодитися неповторними краєвидами, ви просто зобов’язані відвідати це оповите загадками містечко.

Валерія Панкіна