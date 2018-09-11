Назустріч Валенсії

У кожному місті дихаєш по-своєму. Десь вільно і невимушено, десь боїшся зайвий раз промовити слово. Хтось хизується тотальним контролем, а хтось – легкістю і спокоєм. Так от, якщо хочеться дихати повітрям, ніжитись на пісочку під теплим сонечком, насолоджуватись келихом білого сухого вина на березі Середземного моря, то хутчіш беріть квиток і гайда до Валенсії. А якщо все ще сумніваєтесь, чи варто, то наступні кілька абзаців переконають у цьому раз і назавжди.

Чомусь ми, українці, так собі придумали, що відпочивати треба там, де allinclusive. Як правило, це Туреччина або Єгипет. Одні й ті ж готелі в стрічці Інстаграму й Фейсбуку вже трохи набридли. Ледачі туристи, які нічого не бачать далі бару, шведського столу й басейну – ще більше. Ніхто не поспішає виглянути за вікно п’ятизіркового готелю, бо ж гроші, кажуть, заплатили за сервіс. Тому якщо Ви любите багато ходити, дізнаватись щось нове, робити оригінальні (!) фото в культових місцях, то Валенсія – це просто mustvisit.

Найкраще їхати восени, хоча туристів там багато завжди. Але ціни на проживання і навіть на квитки, наприклад, узимку дешевші, ніж улітку. А от клімат найприємніший у вересні, коли літня спека вже спала, а море все ще залишається теплим. У жовтні вже стає прохолодніше, а листопад зовсім не підходить для відпустки. Хоча якщо Ви любите гуляти під дощем, то можете їхати.

Чим же вона така особлива?

Як мінімум, це середземноморська кухня. Тапаси, брускети, морепродукти і багато вина та сангрії. Ви лише уявіть, як прекрасно сидіти десь на березі моря, насолоджуватись келихом чогось прохолодного і просто бути невимовно щасливим тут і зараз. Валенсія – це коли ти нібито в Барселоні, але людей при цьому в рази менше, а тому спокою, затишку й насолоди в рази більше.

Валенсія – це місто контрастів перш за все. Тут є старе місто з красивою архітектурою, у якій знайшлося місце і для стильних магазинчиків і кафе. А є нове місто з сучасними парками і спортмайданчиками. Але найголовніше для мене – тут є море і доооовжелезна пляжна берегова лінія.

У Валенсії більшість найважливіших пам’яток розташовані в центрі, на сусідніх вулицях. А інші – дорогою до моря. Тому при бажанні її можна обійти за один день, але краще, звичайно, розтягнути задоволення і роздивитись усе детально, а не поспіхом.

Що треба побачити?

Звичайно, перш за все це Місто мистецтва і наук. Кожен матеріал в Інтернеті радить переважно це місце в першу чергу, а потім уже згадують решту інших не менш цікавих і привабливих архітектурних пам’яток. Це комплекс із 6 споруд різної форми і призначення. Серед них найбільший у Європі океанографічний парк, оранжерея, кінотеатр IMAX, сад і навіть оперний театр. Основна перевага цього місця – тут можна поєднати приємне з корисним – і відпочити, і поповнити знання. Наприклад, девіз музею – «Заборонено не торкатися, не відчувати, не думати». Ще більш вражають, звичайно, масштаб і архітектура цього комплексу. Істинний футуризм, що тут ще можна сказати.

Кафедральний собор вважають символом міста, він є головним храмом Валенсії. У першу чергу він славиться незвичністю архітектурних форм. Кажуть, Ви такого більш ніде не побачите. Хтозна, може справді воно так і є. Адже його будували (лише уявіть собі!) протягом двох століть. Крім того, унікальності цьому храму додає ще й те, що там зберігається Святий Грааль. За легендою, саме з цієї чаші Ісус Христос причащався перед розп’яттям.

Королівський парк теж є однією з візитівок столиці Каталонії. Там зібрана надзвичайно велика кількість різноманітних рослин, серед яких є навіть рідкісні, ба більше – ексклюзивні експонати. Величності йому додають високі колони, готичні альтанки, фонтани і озерця з пташками. У парку є багато алей, кожна з них веде до якоїсь визначної пам’ятки. У цих садах можна заховатись від метушливих туристів, темпераментних містян, гулу автомобілів і клекотіння людей. Такий спосіб відпочинку неабияк допоможе Вам відновити сили, зарядитись енергією і по-іншому поглянути на Валенсію.

Вежі Серранос (Ворота Серрано) – центральний вхід у середньовічну Валенсію. Вони вважаються символом Валенсії і охороняються законом. Спочатку їх будівництво було задумано з метою захисту й оборони міста, а згодом почали проводити різноманітні урочисті події, зустрічати високоповажних гостей. Ще пізніше там утримували злочинців і ще там був навіть архів музею Прадо.

На чому можна зекономити?

- На обіді

Кафе, які виставляють меню, де крейдою від руки написані страви дня – кафе для місцевих. Тут буде по-домашньому смачно і дешево за 7-13€: перша і друга страви, вино і десерт.

- На коктейлях

Сангрію п’ють туристи, місцеві замовляють tintodeverano. Спосіб приготування той самий – вино з льодом і газована вода, але коштує в 3 рази дешевше.

- На екскурсіях

У Валенсії можна записатись на груповий тур із ліцензованим гідом, який покаже місто. Ідея компанії – показати всім охочим, тому фіксованої суми немає і кожен платить стільки, скільки може. Зазвичай це 7–10 € за 2,5 години захопливої екскурсії.

Віртуальна екскурсія Валенсією добігає кінця. Якщо на на Вашому обличчі з’явилася блаженна усмішка, а в душі жага завойовувати світ, то залишилось лише валізи спакувати. А у Валенсії робіть побільше теплих, сонячних і яскравих фото. Вони навіюватимуть спогади не лише про саме місто, а й про затишок Середземномор’я.

Інна Лебеденко